「下架民進黨」發酵 北市立委藍5綠3

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

北市松山信義選區國民黨徐巧芯（圖）身穿白色短洋裝歡喜宣布當選。記者邱書昱／攝影

2024北市立委選戰，國民黨在「下架民進黨」利多氛圍影響下，儘管總統選得不好，港湖李彥秀仍復仇成功，擊敗民進黨高嘉瑜，讓原本北市藍綠各據4席區域立委的政治板塊僅小幅挪移，成為藍5綠3。

北北基桃一向被視為國民黨優勢選區，除正副總統候選人侯友宜、趙少康擔任母雞，台北市長蔣萬安也是選戰中最強輔選指標，以第一年施政包括大巨蛋啟用等有感政績，希望讓國民黨區域立委占得優勢。

包括藍綠白三腳督的文山中正區資深立委賴士葆順利連任；中山北松山王鴻薇也勝出，穩住蔣萬安本命區；戰鬥藍的松山信義徐巧芯、大安羅智強都開出紅盤，為國民黨各奪1席區域立委。

南港內湖區現任立委為高嘉瑜，這次李彥秀以基層實力對戰黨內高仇恨值的高嘉瑜，加上泛綠分裂，台灣基進吳欣岱瞄準高嘉瑜搶本土票，李彥秀在整個選戰過程一路領先，笑到最後。

至於中正萬華區，民進黨立委林昶佐積極幫吳沛憶輔選，國民黨鍾小平卻碰上無黨籍于美人參戰，形成三腳督，于美人得票未達勝選門檻，卻足以穩住第三勢力支持度，棄保效益不佳，吳沛憶一如預期順利當選。

另外，國民黨這次在大同士林、士林北投兩區激戰區，儘管民進黨保住這兩席，不過大同區過去就是北市「綠到出汁」的綠營票倉，也是2022蔣萬安唯一沒能拿下的行政區。國民黨游淑慧在大同士林開出的票數不差，雖敗猶榮；士林北投國民黨張斯綱挑戰吳思瑤，則因無黨參選的侯漢廷分票，得票雖比預期好，最終仍無法搶下這一席。

民進黨許淑華哭紅雙眼，向支持者握手致意。記者邱書昱／攝影 港湖立委選戰「綠地變藍天」，民進黨立委高嘉瑜（中）昨晚宣布敗選，掩不住難過。記者林麗玉／攝影

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