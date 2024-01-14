蘇治芬首敗：人生選戰已打完

‧圖解2024年大選！看藍綠各縣市版圖變化、國會政黨席次消長

在雲林政壇叱吒風雲廿多年的民進黨立委蘇治芬連任失利，蘇治芬二○○五年贏得雲林縣長寶座，光復濁水溪以南灘頭堡，把綠營氣勢帶到最高峰，連任兩任縣長後，立委選舉接連擊敗宿敵前縣長張榮味的兒子張鎔麒和女兒張嘉郡，這次選戰卻慘遭滑鐵盧，讓綠營憂心，雲林再回到廿年前勢單力薄的政治原貌。

蘇治芬在政治家庭成長，父親蘇東啟是早年對抗國民黨的黨外先驅，曾被判死刑，後因減刑逃過死劫，蘇治芬小時候曾陪同母親入獄，在政治受難家庭成長，練就出堅毅不拔、愈挫愈奮的個性，也成了她日後從政對抗強權的政治性格。

這次蘇治芬遭翻盤，可謂這次立委大選最大的意外，蘇治芬以三千多票些微差距落敗，且還敗給未曾打過大選戰的虎尾鎮長丁學忠。

政壇認為，歸功於背後負責掌兵符的雲林縣長張麗善，不僅成功組合成「非綠聯盟」，以藍白合擊的戰略，守住虎尾大票倉，更攻破第二大票倉的麥寮鄉，就連蘇治芬本命區的北港鎮也僅小贏兩千多票。

蘇治芬選情一直被看好，但這次丁學忠陣營除守住二○二二年藍營大勝的票盤，更成功操作藍白合，贏得年輕選票，使得蘇治芬在選舉後期也喊出苦戰，蔡英文總統和副總統賴清德接連到雲林救援，也難挽回局勢。

曾任兩屆縣長、三屆立委的蘇治芬昨感嘆，「人生的選戰我已打完，感謝大家的扶持、相伴」，一席話也為自己的政治旅程畫下不完美的句點。

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