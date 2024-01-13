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新北市立委開票結果／第九選區落選 民進黨莊銘淵今起謝票

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
民進黨永和區立委候選人莊銘淵。圖／本報系資料照
民進黨永和區立委候選人莊銘淵。圖／本報系資料照

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

新北第九選區立委得票結果出爐，國民黨林德福再次連任，拿下七連霸。民進黨立委候選人莊銘淵敗選後在臉書表示，謝謝5萬名頭家的支持，工兵銘淵不會停止努力，明天一早街頭見，繼續徒步加腳踏車，向每一位永和頭家謝票。

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觀察永和近4屆立委選舉開票結果，2012年民進黨推派許又銘，得5萬656票、得票率27.55%，輸給林德福8萬9767票；2016年林德福以8萬2761票、52%的得票率勝出，第二高票是無黨籍候選人李幸長4萬6660票。

2020年民進黨推派蔡沐霖空降對抗林德福，蔡沐霖開出6萬8206票，得票率37.68%，也是民進黨在永和立委選舉得票數最高的一次，但林德福得10萬2108票，得票率56.41%，票數也比歷屆選舉都高。

此屆立委選舉，國民黨繼續推老將林德福參選，民進黨起初以民主大聯盟名義，徵召名嘴李正皓參選，但李正皓後因「#me too」事件影響，牽扯出過去被控偷拍事件，李正皓自行宣布退選，民進黨一度因找不到人選陷入瓶頸，後溪里長莊銘源數度向黨自薦參選，中央黨部經討論後，決定推派莊銘淵應戰。

但莊銘淵選舉過程中狀況不斷，除了被外界認為是「越級打怪」，只有里長資歷卻想挑戰選立委，還爆出「特優里長vs最美里長」事件，蹭最美里長永福里長陳紫渝戀情事件，引發眾怒後對外道歉。

也疑似因選舉態度不積極，賴清德到永和輔選時，罕見說重話，對莊銘淵說「如果開票結果不理想，這樣就有負黨中央對你的寄託」，更是3次講錯莊銘淵名字，但賴清德說是罕見，必有天意。

此次選舉，莊銘淵得5萬613票，林德福拿下9萬8260票，跟前幾屆得票數相比，雖然是最低票，但莊銘淵表現不差，莊在選戰期間積極站路口、以徒步或騎腳踏車方式搶選票，算是守住綠營基本盤。

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