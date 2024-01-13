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2024立委開票結果／金馬選情冷2立委老將「老神在在」 輕鬆擊敗挑戰者

聯合報／ 記者蔡家蓁／分析即時報導
國民黨籍立委陳玉珍在今天下午4點50分自行宣布當選，隨即與支持者激動的抱在一起。記者蔡家蓁／攝影
國民黨籍立委陳玉珍在今天下午4點50分自行宣布當選，隨即與支持者激動的抱在一起。記者蔡家蓁／攝影

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

金馬向來是深藍的鐵票倉，此次總統大選雖然「藍白分裂」，藍綠陣營的票數都較上屆選票減少，但國民黨依然在這兩個縣拿到超過6成的選票，此外，民進黨的選票則是大幅減少，比上屆少了將近一半，外界認為「消失的選票」都到民眾黨，藍綠白陣營支持度出現消長。

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本屆金馬的投票率都不如上屆，其中金門的選舉人數公告有12萬6422人，發出票數有4萬5981票、有效票4萬5612票、無效票數369票，投票率約36.37％；當中1號「柯盈配」得到1萬3038票、得票率28.58％，2號「賴蕭配」4569票、得票率10.02％，3號「侯康配」2萬8005票、得票率61.4％。

金門立委選舉，國民黨籍立委陳玉珍勇奪2萬8846票，得票率高達65.28％ ，除了超越她自己上屆的票數2萬1875票與46.64%的得票率外，也創下金門立委史上最高票，總體票數大勝民眾黨尚文凱1萬3177票與無黨洪和成2168票兩人票數的總和。

地方人士分析，陳玉珍此次票數贏得漂亮，恐將牽動下屆的百里侯選舉，分析她致勝關鍵，除了是對手都是「政治素人」外，加上她知名度高，勤跑基層，選民服務紮實，儘管選舉期間沒辦大型造勢活動與選前之夜，但對手依然很難撼動她的選情。

至於總統大選，地方人士也說，回顧近年總統大選金門得票，2020年韓國瑜拿3萬5948票，得票率74.83% ，蔡英文獲1萬456票，得票率為21.77% ，此次侯友宜在金門拿到6成選票，柯文哲票數也有1萬3千票，賴清德拿到的票數比蔡英文時期衰退，僅有4千多票，主要是不少年輕人分裂投票，柯文哲吸走了多數「淺綠」族群的選票，綠營票數比4年前下滑不少。

在連江縣情況，2020年總統大選韓國瑜拿4776票，得票率77.16%，蔡英文獲1226票，得票率19.81%，此次侯友宜得票率比2020年韓國瑜略低，拿到3860票，柯文哲1651票居次，賴清德在連江只拿648票，遠低於同黨立委李問的1382票，顯示有分裂投票現象。

在立委選戰部分，政壇老將陳雪生拿3118票完成四連霸，得票率達53.08％，不少人馬祖形容「這場選戰與其說是三腳督，不如說是一個人的武林」，選戰之初，陳雪生頻遭對手李問與曹爾凱連番攻擊，他始終老神在在，加上縣長王忠銘、議長張永江表態支持他，陳雪生一路穩扎穩打。

地方分析，連江縣黨部主委李問2019年就在馬祖蹲點，以「淡菜男孩」包裝人設，此次是他二度挑戰參選，獲得1382票，得票率有23.53 ％，雖難撼動連江藍營的鐵板，多年深耕還是有斬獲，此次選戰小勝民眾黨曹爾凱8票。

李問說，他獲1382票，是近四分之一馬祖鄉親的支持，相比4年前初到馬祖參選立委得700多票，呈現翻倍成長，會繼續扮演為民喉舌角色，發揮強而有力的監督力量。

國民黨連江立委候選人陳雪生（中）今天下午5點5分自行宣布當選，隨即偕同連江縣長王忠銘（左）議長張永江向支持者致意。圖／陳雪生辦公室提供
國民黨連江立委候選人陳雪生（中）今天下午5點5分自行宣布當選，隨即偕同連江縣長王忠銘（左）議長張永江向支持者致意。圖／陳雪生辦公室提供
金門立委陳玉珍在今天下午4點50分逕行宣布當選，她在競總前與支持者擁抱歡呼。記者蔡家蓁／攝影
金門立委陳玉珍在今天下午4點50分逕行宣布當選，她在競總前與支持者擁抱歡呼。記者蔡家蓁／攝影

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