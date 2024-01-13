宜蘭縣立委開票結果／民進黨陳俊宇勝國民黨黃琤婷逾2萬票 「2因素」成關鍵

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

宜蘭立委選舉結果出爐，民進黨陳俊宇面對藍白夾殺，豪取10萬7千票，勝過國民黨黃琤婷超過2萬餘票；現任宜蘭立委陳歐珀去年身陷im.B詐欺集團勾結風波被迫退選，陳俊宇得以延續綠營四連霸，總統票外溢與白營分票被視為主因。

宜蘭本屆立委被視為激戰區，黃琤婷、陳俊宇都是第一次選立委，民眾黨陳琬惠雖是第三勢力，卻是現任不分區立委，全國知名度較高。選前民調藍綠一路互咬，差距多在5%以內，白營也虎視眈眈；陳俊宇勝過黃琤婷超過2萬票，出乎許多人意料之外。

綠營認為，這次勝利的關鍵是地方整合成功。選前部分聲音認為宜蘭新潮流、正國會乃至英系等派系整合並不順利，但從結果來看，正如陳俊宇所說，「支持者會歸隊」。競總副主委陳金德強調，團結贏得勝利，其實最後一次民調就超過對手7、8%，符合最後選舉結果。

綠營成功整合的關鍵除了勤跑基層，一直堅持的「大咖輔選」戰略也發揮效果。競總總幹事黃適超說，「賴清德、陳俊宇、游錫堃」黃金鐵三角成功，總統票與政黨票外溢效應明顯；賴蕭配在宜蘭得到11萬9千票，陳俊宇得到10萬7千票，較未出現前幾屆「總統、立委分離投票」的狀況。

黃琤婷拿下8萬6千餘票，低於上屆藍營分裂的情況下國民黨候選人呂國華的8萬9千票。藍營人士說，倒也不是整合失敗，其實能拿的票都拿了，但宜蘭傳統版圖本就「綠大於藍」，加上陳琬惠本次得票超乎預期，分走了更多選票。

白營今年在宜蘭取得5萬3千餘票，得票率約為20%，超過許多人選前預估的3萬到4萬票，尤其在國民黨占優的軍公教區宜蘭市拿到1萬2千票、超過23%；藍營人士認為，白營的出現對藍綠得票都有影響，但在綠營基本盤大於藍營的情況下，還是對後者傷害更重。

「就像總統選舉一樣，拉低民眾黨得票，國民黨才有勝算」，藍營人士感嘆，宜蘭立委選情竟與總統不謀而合，確實是名副其實「關鍵選區」。

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷得8萬6千票，遭到白營分票。記者戴永華／攝影

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