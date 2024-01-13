快訊

2024大選落幕／直白一句話揭立場 拜登：美國不支持台灣獨立

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭縣立委開票結果／民進黨陳俊宇勝國民黨黃琤婷逾2萬票 「2因素」成關鍵

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇獲10萬餘票，大咖輔選策略成功。記者陳敬丰／攝影
民進黨宜蘭立委候選人陳俊宇獲10萬餘票，大咖輔選策略成功。記者陳敬丰／攝影

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

宜蘭立委選舉結果出爐，民進黨陳俊宇面對藍白夾殺，豪取10萬7千票，勝過國民黨黃琤婷超過2萬餘票；現任宜蘭立委陳歐珀去年身陷im.B詐欺集團勾結風波被迫退選，陳俊宇得以延續綠營四連霸，總統票外溢與白營分票被視為主因。

📢大選最速報

宜蘭本屆立委被視為激戰區，黃琤婷、陳俊宇都是第一次選立委，民眾黨陳琬惠雖是第三勢力，卻是現任不分區立委，全國知名度較高。選前民調藍綠一路互咬，差距多在5%以內，白營也虎視眈眈；陳俊宇勝過黃琤婷超過2萬票，出乎許多人意料之外。

綠營認為，這次勝利的關鍵是地方整合成功。選前部分聲音認為宜蘭新潮流、正國會乃至英系等派系整合並不順利，但從結果來看，正如陳俊宇所說，「支持者會歸隊」。競總副主委陳金德強調，團結贏得勝利，其實最後一次民調就超過對手7、8%，符合最後選舉結果。

綠營成功整合的關鍵除了勤跑基層，一直堅持的「大咖輔選」戰略也發揮效果。競總總幹事黃適超說，「賴清德、陳俊宇、游錫堃」黃金鐵三角成功，總統票與政黨票外溢效應明顯；賴蕭配在宜蘭得到11萬9千票，陳俊宇得到10萬7千票，較未出現前幾屆「總統、立委分離投票」的狀況。

黃琤婷拿下8萬6千餘票，低於上屆藍營分裂的情況下國民黨候選人呂國華的8萬9千票。藍營人士說，倒也不是整合失敗，其實能拿的票都拿了，但宜蘭傳統版圖本就「綠大於藍」，加上陳琬惠本次得票超乎預期，分走了更多選票。

白營今年在宜蘭取得5萬3千餘票，得票率約為20%，超過許多人選前預估的3萬到4萬票，尤其在國民黨占優的軍公教區宜蘭市拿到1萬2千票、超過23%；藍營人士認為，白營的出現對藍綠得票都有影響，但在綠營基本盤大於藍營的情況下，還是對後者傷害更重。

「就像總統選舉一樣，拉低民眾黨得票，國民黨才有勝算」，藍營人士感嘆，宜蘭立委選情竟與總統不謀而合，確實是名副其實「關鍵選區」。

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷得8萬6千票，遭到白營分票。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷得8萬6千票，遭到白營分票。記者戴永華／攝影

2024選舉 2024立委選舉

延伸閱讀

2024總統大選開票結果／民進黨宜蘭縣未出現分裂投票 總統與立委雙贏

宜蘭縣立委開票結果／國民黨得票僅在「3鄉鎮」小贏 其餘全面潰敗

宜蘭縣立委開票結果／民眾黨陳琬惠敗選 承諾繼續為宜蘭服務

林姿妙、黃琤婷投票與民眾談笑「希望大家踴躍投票」

相關新聞

圖表看不分區立委當選名單／藍綠個別搶下13席、民眾黨8席 政黨補助款數字曝光

2024總統立委選舉今（13）日登場，除了新的正副總統人選將出爐，立法院總計113席也會迎來新的面貌。其中，不分區立委選舉依政黨票比例來獲得席次，本屆將有16個政黨來角逐34席不分區立委。

2024區域及原民立委79席完整當選名單出爐！國民黨39席、民進黨38席、無黨籍2席

2024總統立委選舉今（13）日登場，各地投票所下午4點起如火如荼開票。台北市立委8席已全開出，國民黨贏5席、民進黨拿下3席。台中市立委版圖也是藍大於綠，國民黨拿下6席立委，民進黨僅有蔡其昌、何欣...

立委開票結果／立委奪53席！重回國會第一大黨 朱立倫：最大的戰力監督執政黨

2024總統暨立委選舉結果出爐，國民黨主席朱立倫今晚表示，國民黨雖然沒有辦法在總統大選取得勝利，但國民黨在立法委員選舉中...

新北市立委開票結果／獲15萬票成全國第一高票 洪孟楷：鄉親肯定4年努力

2024大選落幕，新北市第一選區由國民黨立委候選人洪孟楷以15萬8596票，大贏對手民進黨立委候選人何博文5萬2142票...

國民黨鄭正鈐9萬2014票連任 特別感謝高虹安這件事

國民黨新竹市立委鄭正鈐爭取連任，最後以92萬014票、得票率35.23％，從「四腳督」戰局之中順利連任。鄭正鈐受訪時感謝...

新北市立委開票結果／無法接棒江永昌 吳崢道歉：沒達成期待

新北第八選區立委選舉由國民黨張智倫勝出，成功翻轉中和「綠地變藍天」，民進黨立委候選人吳崢在臉書向選民道歉，沒有達到大家期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。