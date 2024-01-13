新北市立委開票結果／第十一選區深藍區殺出血路 曾柏瑜敗選但拿綠營史上高票
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2024年立委新北第十一選區長期以來是深藍區，國民黨立委候選人羅明才稍早自行宣布當選，順利完成八連霸；對手民進黨立委參選人曾柏瑜也發表敗選感言，感謝7萬6237位投給她的民眾，而這也是民進黨於大新店區史上得票最高的一次，即便是落敗，他也相信艱困選區一定要有人深耕經營。
據本報即時開票情況，新北第十一選區國民黨立委候選人羅明才，已經獲得12萬3399張選票或59.38%；民進黨立委候選人曾柏瑜則獲7萬6237張選票或36.68％。由於已經拉開差距，羅明才稍早已經自行宣布當選。
曾柏瑜稍早也發表敗選感言，雖然這次競選立委很可惜沒能成功，但要深深感謝7萬6237位投給她的民眾，7萬6237票是民進黨近幾年在大新店區拿到的最高票數，這也是夥伴們、競選團隊、後援會及所有支持者共同打拚的成就，更代表，她在這次選舉過程中所提出的政見和論述，被更多選民接受和認同。
曾柏瑜表示，即便是落敗，她依舊相信，不管選區多麼艱困，都一定要有人深耕經營，「雖然我們沒能真正翻轉新店，但是，我們守住了台灣的民主」。
曾柏瑜提到，過去八年大家有目共睹，在民進黨的帶領下，台灣真的不一樣了，也相信未來因為有對的人，台灣會變得更加耀眼；她也再次感謝，因為有這麼多人的努力，才能迎來台灣民主史上，第一次有政黨執政超過八年的歷史時刻。
曾柏瑜也說，接下來的四年將會面臨前所未有的挑戰，就是因為這是一條對的路，所以才會充滿荊棘，更需要所有夥伴團結一致、互相扶持才能走下去；請大家今晚好好休息，明天過後，我們繼續為台灣前行。
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