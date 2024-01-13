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2024不分區立委／藍綠個別搶下13席、民眾黨8席 前進立院名單一次看

侯友宜吞敗…國民黨內除砲轟黃珊珊 再劍指「三大戰犯」

全軍覆沒告別國會舞台 黃國昌成壓垮時代力量最後一根稻草

立委選舉開票結果／民進黨搶救王義川失敗 國民黨躍居立院最大黨

聯合新聞網／ 記者王茂臻／台北報導
今天是2024年總統及立委選舉，下午各地陸續完成開票。記者侯永全／攝影
今天是2024年總統及立委選舉，下午各地陸續完成開票。記者侯永全／攝影

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

立委席次結果出爐　國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席

今年國會選舉競爭激烈，國民黨最終以52席險勝民進黨的51席，成為立法院最大黨；關鍵在民進黨搶救不分區王義川失敗，與國民黨不分區各搶下13席，但因為區域立委少國民黨一席，不但失去過半，也落居第二大黨。

過去兩屆國會都是民進黨獨立過半，但此次三黨不過半，藍綠白最終席次分別是52席、51席與8席，另有無黨2席。

這次政黨票競爭激烈，民眾黨得票率22.07%拿下8席，從上一屆的5席增至8席，算是符合民眾黨預期。國民黨與民進黨則是廝殺到最後才分出勝負，民進黨不分區得票率雖然以36.16%勝過國民黨的34.58%，但依不分區席次計算與分配剩餘席次，藍綠最終在不分區各搶下13席打成平手。

在不分區競逐中，剛好國、民兩黨最後一席不分區爭奪戰都姓王，國民黨是王育敏，民進黨是排名13的王正旭跟排名14的王義川。民進黨在選前就不斷喊出「搶救王義川」，知道王義川是左右選情的關鍵一席，但最終沒有成功。

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