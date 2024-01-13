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台東縣立委開票結果／黃建賓勝選成國民黨黑馬 創下「零記者會」紀錄

聯合報／ 記者徐白櫻古和純尤聰光／台東即時報導
國民黨立委當選人黃建賓是現任大武鄉長，開票結果擊敗民進黨對手賴坤成及現任立委劉櫂豪。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委當選人黃建賓是現任大武鄉長，開票結果擊敗民進黨對手賴坤成及現任立委劉櫂豪。記者徐白櫻／攝影

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台東立委選情撲朔迷離，分裂民進黨對抗團結國民黨，選前外界預估，賴坤成劉櫂豪黃建賓三人差距甚微。開票結果顯示，競選期間未開記者會，從未攻擊對手的國民黨候選人黃建賓獲得25778票，以2358票險勝民進黨對手賴坤成，非典型選戰打法締造零記者會紀錄。

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台東縣選委會公布立委得票數，賴坤成2萬3420票、黃婉茹1428票、許瑞貴4522票、陳長宏211票、黃建賓2萬5778票、劉櫂豪1萬8744票。

民進黨去年舉辦立委黨內初選，現任立委劉櫂豪敗給賴坤成，劉不甘落敗脫黨參選到底，劉、賴兩人一路纏鬥廝殺，媒體鎂光燈全聚在兩人身上，國民黨黃建賓能見度相對低。

台東立委出現分裂民進黨迎戰團結國民黨，依常理判斷，台東基本盤藍大於綠，黃建賓穩操勝券，但綠營兩名對手皆具備高知名度，黃建賓選戰打法又偏「佛系」，選戰過程從不主動攻擊對手。前有綠營兩大勁敵，後又有縣府前建設處長許瑞貴搶食藍營選票，無法贏得輕鬆。

黃建賓選情一度陷於膠著，最後得力於綠營分裂，選票未能集中，另有縣長饒慶鈴、議長吳秀華組織基層力量，最終險勝，國民黨重新奪回失去14年（含補選）的立委席次。

黃建賓說，自從6月接受國民黨徵召起，他走遍台東每個角落，用心走完這一段不可思議的旅程，今天投完票後的唯一行程就是回家陪媽媽、老婆和小孩吃飯，然後靜待選民最終的選擇。

晚間近7點，黃建賓帶著家人出面接受勝選歡呼，也以「姐姐」暱稱縣長饒慶鈴，當眾給予熱情擁抱，表達由衷謝意。黃建賓說，接下來的任務更艱鉅，也有更多地方需要學習，他由衷感謝對手，也會參考對手的政見，畢竟大家的目標是一致的，都是希望讓台東這塊土地變得更好。

國民黨立委當選人黃建賓以「姐姐」暱稱縣長饒慶鈴，感謝饒的大力助選，當眾給予熱情擁抱。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委當選人黃建賓以「姐姐」暱稱縣長饒慶鈴，感謝饒的大力助選，當眾給予熱情擁抱。記者徐白櫻／攝影
開票結果出爐，國民黨黃建賓以2萬5778票勝出。圖／取自中選會網站
開票結果出爐，國民黨黃建賓以2萬5778票勝出。圖／取自中選會網站

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