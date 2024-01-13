台北市立委開票結果／王世堅當選 喊話蔣萬安「議會我就不留啦但禮物照送」

‧賴清德當選總統！區域原民立委、不分區結果出爐 詳細數據分析請點《選舉專區》

台北第二選區開票結果，民進黨立委候選人王世堅當選，游淑慧敗選。過去台北市長蔣萬安說過希望王世堅繼續送禮，對此，王世堅晚間受訪表示，「議會我就不留啦，但禮物我照送」會透過議員陳怡君送禮給蔣萬安。

王世堅說，因為蔣萬安跟他要禮物，是蔣萬安自己跟他要的，所以會透過議會、最優秀的年輕一輩議員陳怡君，非常優秀，既然蔣萬安市長繼續要禮物，他就透過陳怡君，每次質詢都轉給蔣萬安，蔣說那句話，有弦外之音啦，原本是希望把他留在議會。

王世堅說，陳怡君質詢也是非常犀利，會透過陳轉送禮物給蔣萬安，「所以蔣市長，禮物不會少的，你放心」

王世堅也表示， 即便跟蔣萬安在政治對立，即便選舉他必須支持他的黨，但是選完了，一切恩怨就過去，再來就是如何幫台北市一起解決問題。

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