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影台中第一選區／藍白合海嘯第一排勝選 蔡其昌感謝支持者

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
民進黨立法院副院長蔡其昌爭取4連霸勝選，今免宣布當選。記者黃仲裕／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌爭取4連霸勝選，今免宣布當選。記者黃仲裕／攝影

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民進黨立法院副院長蔡其昌爭取4連霸勝選，他今晚在競選總部向支持者致謝說，這場選舉很不簡單，在藍白合下，中一選區成為台灣海嘯第一排，大家在困難環境下願意陪他守護他，一起贏這場選戰，有大家的支持，他才可能在風雨飄搖下贏得選戰。

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今晚6點40分，蔡其昌的清水競選總部放鞭炮慶祝，支持者高興大喊「蔡其昌當選」，蔡其昌從總部內走出，逐一向支持者握手道謝。

台中市議員王立任、施志昌和楊典忠都到場祝賀，蔡其昌和競選幹部向支持者鞠躬道謝，他說這場選舉很不簡單，在藍白合下，成為台灣海嘯第一排，他感謝有智慧，肯定他為海線做工作，爭取建設的好友，在困難環境下願意陪他守護他，一起贏這場選戰，有大家的支持，他才可能在風雨飄搖下贏選戰，他會比過去20年一樣，甚至更認真打拚，在立法院為台灣和大家和海線爭取建設，可以改革的事，繼續努力。

他也感謝沒支持他的朋友，表示他和服務團隊做得不夠好，不夠周全，未來四年他和所有服務團隊繼續打拚，讓更多人認同他和服務團隊，沒支持他，一樣感謝，這是讓他進步，知道缺點在哪裡，打拚的力量，他也感謝三位對手，劉燈鐘教授，蔡壁如和賴信全醫師，這場選舉或許彼此劍拔弩張，有交鋒，但不管什麼黨，大家希望海線越來越進步，心情相同，選後他未來可以和三位對手共同合作。

蔡其昌說，選舉是一時的，他邀大家一起共同努力為海線打拚，透過團結合作，選舉是一時的，透過團結合作才能讓海線更進步；他也感謝很多喜歡棒球的朋友，雖然不一定住海線，不一定喜歡民進黨，看到棒球朋友為他講話，給溫暖自己也很感動。

蔡其昌表示，他不會讓大家失望，選舉已結束，他堅守打一場乾淨良善選舉，他做到了，抹黑不實在攻擊，謾罵和攻擊都要放下，需要更多政黨力量，讓故鄉越來越好，他說大家不論投給何黨，把政黨成見放下，立委選他，是深信他服務不分黨派，認真做事的立委。他說自己會一本初衷，服務不分黨派，讓海線越來越好，朝穩健改革道路前進

他說這次台中市民進黨立委成績不理想，台中市民對民進黨和委員認為有做不好的，要更謙卑，沒任何理由和話，只有謙卑反省，穩健前進，聽更多期待改革地方聲音，民進黨還是有機會爬起，他再次謝謝關心他的朋友，打電話或主動到選區幫忙，感謝所有競選團隊，每天造勢場合發文宣服務的志工，他說「你們都辛苦了」，自己沒有可回報地方，只有把事情做對，做好。

他也感謝過程中，每次徒步走在大街小巷，車隊走在路口，勤奮最可愛鄉親市民朋友，你們的加油吶喊，他都聽到了，宣布選舉勝利，但選民要的不是要勝利，他呼籲所有服務團隊，「明天開始，我們繼續做事吧。」

民進黨立法院副院長蔡其昌爭取4連霸勝選，今免宣布當選。記者黃仲裕／攝影
民進黨立法院副院長蔡其昌爭取4連霸勝選，今免宣布當選。記者黃仲裕／攝影

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