高雄市立委開票結果／四連霸！打敗鍾易仲 民進黨許智傑自行宣布當選

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

高雄市第七選區立委選舉，由民進黨尋求四連霸的現任立委許智傑，對上國民黨籍的現任高市議員鍾易仲，許智傑在晚間7點10分自行宣布當選，感謝選民的支持。

許智傑晚間7點抵達總部，先向總部前支持者致意，於晚間7點10分宣布當選。許智傑競總在下午4點後，陸續有支持者湧入， 看著大螢幕的自行計票結果，由於許智傑一路領先，現場不斷有歡呼鼓掌聲，晚間6點40分後，已有祝賀花籃送進總部，現場始終瀰漫勝選的氣氛。

許智傑表示，這段時間感謝許多里長，與支持者一路陪著他，他也要感謝市長陳其邁相挺，大家一起迎向新的未來，繼續奮鬥努力，

高雄立委第七選區僅有鳳山區一個行政區，選舉人數29萬多人，今天該選區的投票率約7成1，領先全高雄全市的6成9，第七選區有4個人參選，除許智傑與鍾易仲外，還有司法改革黨的王和平統一與無黨籍的洪啟修。

57歲許智傑曾任教師，後曾任鳳山市民代表、合併升格前的高雄縣議員、鳳山市長、鳳山區長、三屆立委，基層勢力雄厚，此次順利打敗欲更上一層樓的鍾易仲，成功完成四連霸。

民進黨許智傑晚間7點10分自行宣布當選。記者吳慧芬／攝影

商品推薦