台北市立委開票結果／港湖變天！李彥秀勝選「票數一路領先」 高嘉瑜落淚宣布敗選

2024總統立委選舉今（13）日登場，各地投票所下午4點起如火如荼開票。稍早消息傳出，北市王世堅、王鴻薇、李彥秀、羅智強和徐巧芯當選，新北市則已開出8名立委當選人，其中在新北第12選區，國民黨廖先翔擊...

2024-01-13 19:42