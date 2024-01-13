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桃園市立委開票結果／得票數高於2020年紀錄！萬美玲自行宣布當選

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
萬美玲自行宣布當選，支持者送上「民意先聲」賀禮。記者鄭國樑／攝影
萬美玲自行宣布當選，支持者送上「民意先聲」賀禮。記者鄭國樑／攝影

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

桃園市立委選舉今天下午4點投票結束後，第4選區（桃園區66里）候選人萬美玲在支持者陸續回報各投開票所票數後，約6點40分自行統計得票已有10萬票，領先對手3萬多票，自行宣布當選連任成功，競選總部估計這次因為投票率雖然不到70%，但是萬美玲得票數會高於她2020年10萬2763票數。

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萬美玲原本是桃園5屆議員，2020年換跑道挑戰立委，對上並擊敗民進黨老將鄭寶清，第一任立委評鑑就獲得立法院教育文化委員第一名、立法院全院六星優質立委，這次對上民進黨提名的環保專業技師、律師范綱祥（前桃園議員），兩人都以形象和問政表現獲肯定，萬美玲突顯過去為桃園市爭取教育等建設經費成果，獲得認同，這次順利連任。

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