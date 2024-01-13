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嘉義縣立委開票結果／民進黨鐵票倉輕鬆應戰 蔡易餘自行宣布當選
‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿
嘉義縣是民進黨選舉鐵票倉，上次總統選舉蔡英文在嘉義縣獲6成5支持率，民進黨立委蔡易餘拚三連任輕鬆應戰，拿出中央地方合作建設成績單，有超過6萬名選民買單，蔡易餘今天晚上6點30分宣布，得票率超過6成穩定領先，自行宣布當選，感謝選民一路相挺支持。
嘉義縣第1選區蔡易餘擁現任優勢，長期配合中央政策，成功爭取地方預算，包括中央核定科學園區、航太園區等大利多，也吸引大型購物中心落腳，中央與地方一條線，開出漂亮成績單，超過6成選民埋單支持，政壇人士直言，這次勝選形同取得角逐下屆縣長的黨內門票。
蔡易餘說，立委選舉仍在開票中，但票數持續領先，自行宣布當選，感謝鄉親用選票支持他，讓他連任當選，也感謝鄉親用選票支持賴清德，包括在朴子市、六腳鄉等侯友宜本命區都「大贏」，嘉義人沒有漏氣，也希望未來賴清德領導的新政府繼續支持嘉義建設。
蔡易餘也說，大家都說嘉義縣是侯友宜本命區，尤其朴子市、六腳鄉面對很大壓力，但國民黨侯友宜力量愈強，反而激化在地支持者，用更強的力量鞏固賴清德選票，大家都很努力拉票，這次不只有把他的選票開出來，連賴清德的選票都有開出來，讓他覺得很感動。
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