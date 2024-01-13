台中市立委開票結果／4連霸成功！江啟臣將自行宣布當選 謝志忠2度挑戰皆敗北

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

台中市第八選區﹙豐原、東勢、新社、和平、石岡﹚立委江啟臣挑戰連任，迎戰民進黨立委候選人謝志忠，江過去3連霸，得票逐屆提高，預計今晚6點50分，江啟臣將自行宣布當選，贏對手破2萬票，4連霸成功。

預計今晚6點50分，江啟臣將在豐原區競選總部自行宣布當選，並發表談話。

民進黨將豐原區列為艱困選區，提名資深市議員謝志忠，兩人2016年曾交手，當時謝只輸1個百分點，這屆謝批袍再戰，仍敗給穩扎穩打的江啟臣。台中市長盧秀燕表示，台中市今天投票率為72.9%。

中八選區國民黨立委江啟臣成功4連霸，感謝選民支持。記者林佩均／攝影

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