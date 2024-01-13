屏東縣立委開票結果／參戰第二選區落選敗 蘇孟淳認「年輕人打拚不夠」

‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿

2024總統立委選舉開票，屏東縣第二選區激戰區呈泛綠分綠，民進黨徐富癸對上無黨籍蘇孟淳。蘇孟淳晚間17點59分宣布敗選，「年輕人打拚不夠」，支持者落下難過眼淚。

屏東第二選區（屏南）國民黨缺席，由民進黨提名前縣長潘孟安的子弟兵徐富癸，對上現任立委蘇震清之子蘇孟淳，蘇孟淳這次代父出征；泛綠兩陣營都有輸不得的壓力；兩陣營設在東港鎮的競選總部相距不遠，都在廣場直播開票過程，起初互有拉鋸，氣氛緊張，之後差距逐漸拉開至萬餘票。

蘇孟淳今傍晚約17點59分，向選民宣布落選，蘇孟淳說，年輕人打拚不夠，落選了他不會失志，未來如果還有機會的話會努力向前，這場選舉打拚不夠，蘇孟淳深深一鞠躬，感謝所有服務團隊，長輩願意給他機會，但是打拚不夠。

現場民眾對蘇孟淳高喊「再接再厲！」、「加油！」、「準備好再出發」，蘇震清說，年輕人說了會繼續努力，感謝大家，勝敗是兵家常事，會繼續努力。現場有支持者落下難過眼淚。

此役也是蘇震清的「政治生命保衛戰」，兒子敗選後，叔叔蘇嘉全也已淡出政壇，目前由擔任縣議員的蘇震清女兒蘇孟婕延續蘇家政治香火。

商品推薦