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新北市立委即時開票／第十二選區藍綠激戰 賴品妤暫領先廖先翔2千票
‧總統立委開票鎖定選舉專區！賴清德衝破400萬票 藍北市立委拿4席、綠台南6席全拿
新北市第12選區民進黨爭取連任的立委賴品妤，面臨國民黨對手廖先翔挑戰，被視為藍綠激戰區。開票2個小時後，賴品妤競選總部公布拿下1萬5937票，領先廖先翔的1萬3084票，讓現場支持者歡聲雷動。
新北市第12選區包括金山、萬里、汐止、平溪、瑞芳、雙溪和貢寮區，今天上午8點起開始投票，下午4點結束投票，緊接著開票。賴品妤陣營在汐止大同路競選總部同步公布各地開票所工作人員回報的票數，吸引支持者聚集關心。
等待票數回報過程中，主持人帶領群眾呼喊「力挺賴品妤，我們一定贏」，「打擊惡勢力，我們一定行」口號。現場逐一宣布各開票所票數時，如果賴領先，現場就爆出熱烈掌聲。
賴總部在下午6點公布，在已經開出的票數中，賴已拿下1萬5937票，領先廖先翔的1萬3084票，支持者歡聲雷動。總部人員說，目前的領先幅度還不知勝負，希望支持者繼續為賴品妤加油。
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