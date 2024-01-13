基隆市立委即時開票／國民黨林沛祥暫領先 民進黨鄭文婷獲逾2萬票

‧持續開票！賴清德衝破300萬票暫居第一、民進黨台南拿下3席，開票數字請鎖定《選舉專區》

基隆市總統、立委選舉投票下午4時結束，各投開票所立即展開開票作業，到下午5點10分各投開票所情況，國民黨候選人林沛祥有4萬8千多票，多數票箱都領先，已占上風，領先第二名的民進黨鄭文婷的2萬6千票，已逾2萬票。

基隆市投票過程順利，一早不少投開票所就大排長龍，到中午投票率約38%，到下午2時為54%，很多民眾等到下午才出來，到投票結束投票率約六成七。

基隆市現任立委為民進黨蔡適應，他前年參選基隆市長失利，也不再尋求連任，新生代接棒，先前提名的議員張秉鈞涉詐領助理費案退選，陣前換將改由議員鄭文婷上場，起步較慢。

林沛祥來自政治家族，父是前省議員、前市長林水木，母為6連霸前立委徐少萍，家族勢力深耕，林接棒選上議員後，就當上副議長。前市長林右昌執政8年後，謝國樑將綠地變藍天，林沛祥最早布局立委，勤於基層，盼挾市長勝選氣勢要再下一城。

前市議員、守護外木山行動小組召集人王醒之，父是民進黨大老王拓，他以無黨參選，以環保為主要訴求，反對四接填海造陸，要突破藍綠政治。

國民黨市黨部主委吳國勝表示，林沛祥目前票數穩定領先，已逾2萬票，他對結果有信心。另外，總統票方面，雖然全國侯友宜票數落後，但基隆侯友宜票數暫時領先賴清德約3千多票。

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