快訊

新莊男夾選票離場？選務人員清查發現是「兩張票投同匭」

大咖女星投票比「這手勢」疑違法秒刪照 恐遭罰10萬元

沒喜歡的立委候選人！新北女子不爽...當場撕毀立委選票

彰化四選區／陳素月投票後最想做這事 鄭俊雄：烏雲已散去

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣第四選區民進黨立委候選人陳素月一早前往投票時笑說，昨晚睡得很好，因平常心，相信鄉親會做最好的決定。記者林宛諭／攝影
彰化縣第四選區民進黨立委候選人陳素月一早前往投票時笑說，昨晚睡得很好，因平常心，相信鄉親會做最好的決定。記者林宛諭／攝影

今天是總統及立委選舉投票日，彰化縣第四選區民進黨立委候選人陳素月一早前往投票時笑說，昨晚睡得很好，因平常心，平時就有努力為鄉親服務，相信鄉親會做最好的決定；國民黨候選人鄭俊雄則表示，看到今天陽光普照，烏雲散去，也希望這次選舉能在最無爭議、最公開透明方式下讓選舉能順利完成。

陳素月說，原本擔心近日低溫會影響民眾出門投票意願，幸好今天天氣很好，應該投票率會很高。而媒體問及這次藍綠對決，她認為要幾票才能有機會勝出時？陳素月估計至少要十萬票，所以也呼籲選民一定要出門投票。她也笑說，選舉期間都沒有跟家人們一起好好吃頓飯，投完票，現在最想跟家人們一起吃早餐。

鄭俊雄則在妻子陪同下，今早夫妻倆一起去投票，鄭俊雄說，今天一早看到陽光普照，烏雲散去，他很有信心，相信未來能和鄉親共創新的開始。

彰化縣第四選區國民黨立委候選人鄭俊雄今早去投票說，看到今天陽光普照，烏雲散去，對選情有信心。圖／鄭俊雄競總提供
彰化縣第四選區國民黨立委候選人鄭俊雄今早去投票說，看到今天陽光普照，烏雲散去，對選情有信心。圖／鄭俊雄競總提供

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 民進黨 國民黨

延伸閱讀

區間也被塞爆！台鐵、高鐵雙現返鄉投票人潮 藍綠陣營火車站催票

影／選前混戰…柯文哲錄音籲支持藍營立委候選人？鄭俊雄競總澄清

員林田中出現抹黑布條？陳素月轟奧步 陳朝容：我有具名籲勿信詐騙黨

影／您累了嗎？賴清德剛說體力沒問題 隨即口誤喊錯投票日

相關新聞

大雪山櫻花綻放 武陵等候「紅粉佳人」

今年出現「暖冬」現象，大雪山林道22公里、35公里收費站處，嫣紅的山櫻花已盛開8成；賞櫻勝地武陵農場部分山櫻花、河津櫻已...

區間也被塞爆！台鐵、高鐵雙現返鄉投票人潮 藍綠陣營火車站催票

明天就是總統和立委大選投票日，今天台鐵和高鐵也出現返鄉人潮，彰化縣第四選區民進黨立委陳素月與國民黨立委候選人鄭俊雄競選團...

人口數下滑…南投縣選舉人數下跌6千多人 首投族最少在這鄉鎮

第16任總統副總統及第11屆立委選舉，明天投開票，南投縣選委會統計，南投縣總統選舉人數為40萬7230人，比4年前41萬...

暖冬影響大雪山櫻花搶先綻放 武陵、福壽山也有偷跑

今年冬天出現「暖冬」現象，大雪山林道22K及35K收費站嫣紅的山櫻花已盛開8成；國內指標賞櫻勝地武陵農場場內也有部分山櫻...

明天投票 彰化選舉人數103萬2636人、首投族1萬5327人

明天總統、立委投票日，彰化縣選委會統計這次全縣選舉人數共計103萬2636人，其中年滿20歲的首投族有1萬5327人；疫...

喬裝青少年購買菸品 南投發現檳榔攤違規販售比例最高

青少年吸菸將導致健康危害，更可能影響未來身心及社會發展，有鑑於青少年吸菸比率有逐年上升趨勢，南投縣衛生局近來喬裝測試全縣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。