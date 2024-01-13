彰化四選區／陳素月投票後最想做這事 鄭俊雄：烏雲已散去
今天是總統及立委選舉投票日，彰化縣第四選區民進黨立委候選人陳素月一早前往投票時笑說，昨晚睡得很好，因平常心，平時就有努力為鄉親服務，相信鄉親會做最好的決定；國民黨候選人鄭俊雄則表示，看到今天陽光普照，烏雲散去，也希望這次選舉能在最無爭議、最公開透明方式下讓選舉能順利完成。
陳素月說，原本擔心近日低溫會影響民眾出門投票意願，幸好今天天氣很好，應該投票率會很高。而媒體問及這次藍綠對決，她認為要幾票才能有機會勝出時？陳素月估計至少要十萬票，所以也呼籲選民一定要出門投票。她也笑說，選舉期間都沒有跟家人們一起好好吃頓飯，投完票，現在最想跟家人們一起吃早餐。
鄭俊雄則在妻子陪同下，今早夫妻倆一起去投票，鄭俊雄說，今天一早看到陽光普照，烏雲散去，他很有信心，相信未來能和鄉親共創新的開始。
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