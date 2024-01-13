影／不搭保母車！雲林立委候選人邱良閱騎偉士牌機車投票
雲林地區今天豔陽高照，民眾陸續出門投票，國民黨第二選區立委候選人邱良閱一早騎著車齡26年的偉士牌機車赴西螺農工投票所投票，心情不錯的他笑說很久沒睡這麼飽了，對於結果保持平常心，呼籲選民一定要出門投票。
邱良閱說，不管選舉結果如何，過程都是精彩的，這陣子候選人都很辛苦，選民一定要出門投票，不要忽略自己的權益。
邱良閱今天獨自騎乘老機車至西螺農工投票所投票，他說選舉期間警方安排維安警力，他認為台灣治安良好，今天為不浪費警力、不勞師動眾，沒有請幕僚或親友陪同，自己完成投票後準備回家補眠，等待下午4點後開票。
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