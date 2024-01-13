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金門／陳玉珍、尚文凱 市場掃街肉搏戰
2024選戰倒數計時，金門雙姝之戰白熱化，國民黨陳玉珍、民眾黨尚文凱昨到金城東門菜市場掃街「肉搏戰」。連江縣3位候選人也持續深入各村里挨家挨戶拜票，一步一腳印爭取支持。
決戰關頭，昨天各候選人分秒必爭衝刺，陳玉珍偕團隊一早就到東門菜市場拜票，之後馬不停蹄趕到古寧頭社區、金城市區，不時停下腳步和選民話家常博感情。
尚文凱有縣長陳福海加持，一行人深入金湖菜市場再到東門菜市場，兩人穿街走巷，訴求「金門需要以地方利益優先的立委」，力拚翻轉。
陳玉珍、尚文凱從街頭到網路全面開戰，陳玉珍頻在臉書與LINE群組打出搶救，要激發支持者的危機感；尚文凱主打「縣長牌」，找前縣長李炷烽、楊鎮浯與現任縣長陳福海組合拜票圖卡，昨晚也同步辦凱道選前之夜金門直播，要牢牢抓住金門「柯粉」的心。
另，連江縣候選人國民黨陳雪生、民進黨李問與民眾黨曹爾凱重心放在陸戰，陳雪生在臉書發文澄清說「謠傳他身體不適送醫，純屬虛構」，強調他身體好得很。
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