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鄭文婷、林沛祥 前後任基隆市長助攻 王醒之打親情牌

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
國民黨基隆立委候選人林沛祥（右二）昨晚由市長謝國樑（左二）陪同市區大遊行。記者游明煌／攝影
國民黨基隆立委候選人林沛祥（右二）昨晚由市長謝國樑（左二）陪同市區大遊行。記者游明煌／攝影

決戰時刻，基隆市前市長、內政部長林右昌一周內第4度回基隆陪立委候選人鄭文婷掃街。國民黨林沛祥有副總統候選人趙少康加持，到博愛家園陪長者共餐。無黨籍王醒之啟動全市大車掃，也出動家人牌，女兒陪催票，王醒之還到火車站迎返家投票的通勤族和遊子。昨晚藍綠各自號召支持者辦大遊行，林右昌助攻鄭文婷，現任市長謝國樑陪林沛祥，前後任市長隔空尬場。

投票前夕，林沛祥以溫情攻勢催票，趙少康陪林沛祥前往博愛家園，陪伴長者們共進午餐，展現對長輩的關懷。

趙少康表示，國民黨執政將增加長照資源，長者是社會寶藏，應受到應有尊重和照顧。藍軍昨晚也號召支持者在市黨部前集合，展開「勝利大遊行」，市長謝國樑現身助陣。

民進黨基隆立委候選人鄭文婷（右五）昨晚由前市長、內政部長林右昌（右四）陪同大遊行。記者游明煌／翻攝
民進黨基隆立委候選人鄭文婷（右五）昨晚由前市長、內政部長林右昌（右四）陪同大遊行。記者游明煌／翻攝

林右昌說，原本對投票率有些擔心，目前看來綠營支持者熱情已被催出來，他個人預判，此次投票率不像之前預估的那麼悲觀，加上投票日是好天氣，預期投票率應該不低。

林還說，蔡英文總統、總統候選人賴清德最支持基隆，希望支持者集中選票支持鄭文婷，讓鄭能接替立委蔡適應進立院服務，近年基隆進步看得見，支持鄭文婷能讓進步延續。鄭文婷也喊搶救催票，綠營昨晚安排市區徒步大遊行，藍綠尬場拚人氣。

無黨籍基隆立委候選人王醒之（前左）展開全市大車掃，安排女兒、姪女一同上戰車。圖／王醒之團隊提供
無黨籍基隆立委候選人王醒之（前左）展開全市大車掃，安排女兒、姪女一同上戰車。圖／王醒之團隊提供

王醒之被藍綠夾擊，他昨天安排全市大車掃，不同於藍綠找大咖陪掃街，王醒之出動親情牌，找女兒、姪女一同上戰車。王醒之表示，為了基隆下個世代、更好的政治期待，呼籲勇敢破除舊政治包袱，投給敢為基隆說話的人。

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