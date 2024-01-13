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決戰新北汐止 賴品妤徒步、廖先翔踩單車

聯合報／ 記者李定宇游明煌／新北報導
民進黨賴品妤細數4年來政績，她說，任內拚盡全力，很多被認為不可能的建設都實現了。圖／賴品妤團隊提供
民進黨賴品妤細數4年來政績，她說，任內拚盡全力，很多被認為不可能的建設都實現了。圖／賴品妤團隊提供

今天是投票日，新北立委選舉昨激戰到最後一刻，第12選區藍綠廝殺激烈，民進黨賴品妤、國民黨廖先翔回防汐止票倉，賴在汐止徒步衝刺陸戰，廖採騎單車方式衝票；第10選區也熱戰，民進黨吳琪銘有總統候選人賴清德助陣，國民黨林金結由老縣長周錫瑋陪掃街，兩人都瞄準選舉人數破20萬的土城區辦選前之夜，決戰時刻拚人氣。

第12選區藍綠廝殺激烈，該選區幅員大，涵蓋汐止、金山、萬里、瑞芳等7個行政區，選舉人數多達18萬的汐止區是主要票倉。

賴品妤發告白文細數4年政績，昨晚徒步爭取支持，賴說，過去4年她拚盡全力建設地方，成績包含汐止等了20年終於核定的第一條捷運、汐科車站整體改建且加開出入口、台鐵隔音牆也將在汐止全區裝設。賴主打問政表現，希望打動選民繼續支持。

國民黨廖先翔用雙腳親近選民，堅持不辦造勢，昨天決戰時刻仍維持騎單車方式衝票。圖／廖先翔團隊提供
國民黨廖先翔用雙腳親近選民，堅持不辦造勢，昨天決戰時刻仍維持騎單車方式衝票。圖／廖先翔團隊提供

廖先翔用雙腳親近選民，不辦造勢，仍維持騎單車衝票，他說，投入選戰以來不曾在汐止區辦大型造勢，採取站路口、騎單車方式，用雙腳親近選民，考量汐止交通壅塞，辦大型造勢動員易產生民怨，也相當燒錢，他希望選民能快樂參與選舉，避免過度激化選民情緒，製造仇恨和撕裂。

涵蓋土城、三峽的第10選區熱度居高不下，吳琪銘拚連任，與對手林金結第二次交手，吳琪銘昨有賴清德助攻陪車掃，晚上則在土城區安排徒步掃街，議員、里長等號召上千名支持者相挺，兵分三路，聲勢浩大。

賴清德表示，新北是全台最大票倉，也是他的故鄉，希望國會拚過半，吳琪銘一定要過關。

林金結找來周錫瑋輔選，昨晚也在土城、三峽各辦一場選前之夜，安排藝人獻唱，現場氣氛強強滾。周錫瑋表示，民進黨主政天怒人怨，現任立委沒盡到監督職責，應該讓有戰鬥力的林金結為地方發聲。

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