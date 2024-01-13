嘉市選前之夜 藍綠白決戰噴水圓環

總統、立委選前之夜激戰，嘉義市民主嘉年華藍綠白陣營在民主聖地地標中央噴水圓環決戰，藍綠陣營各在一邊避免衝突，民眾黨首次加入，與藍陣營同側造勢，形成藍白與綠對峙。嘉縣海區藍綠朴子交鋒、山區綠營與對手民雄鄉拚場；台南、雲林藍綠拚場造勢。

嘉市選前之夜藍綠白動員群眾遊行，比造勢、拚人氣，中山路自民生北路至吳鳳北路段封街，從6點遊行到10點，警方路中央設百具鐵拒馬，區劃「楚河漢界」，圍觀逾萬群眾將圓環周邊擠得水洩不通，宣傳車高分貝擴音器「凍蒜」聲響，震耳欲聾，激情造勢大車拚。

藍營分配在南區，立委候選人張秀華與市長黃敏惠等輔選幹部，出動大小宣傳車帶群眾從競總出發，在舊市公所前集結，步行往中山路遊行。同區另有無黨立委候選人簡明廉，民眾黨嘉義選哲之友會會長王冠鈞帶群眾出動宣傳車遊行。

綠營分配在北區，立委王美惠與不分區立委提名人王義川、輔選人員，出動宣傳車帶群眾，隊伍在圓環周邊集結後遊行，最後停圓環北區，同區另有立委候選人蔡松益、陳玥妗遊行。防意外衝突，現場停放消防車，員警管制交通秩序、蒐證，檢察官及選監委員坐鎮執法，晚間10點停止競選活動。

嘉縣選前之夜，第1選區立委候選人詹琬蓁、蔡易餘動員群眾在朴子市踩街遊行；第2選區林國慶、陳冠廷在民雄鄉街上踩街嘉年華，雙方人馬在早安公園路口遭遇尬場、拚人氣。

台南市賴清德參加造勢晚會，與行政院長陳建仁、市長黃偉哲、不分區立委候選人王義川及6位立委候選人賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲及王定宇向選民請託，衝高投票率。國民黨立委候選人陳以信、姚正玉、周宏昌和無黨立委候選人李全教、陳昆和、陳永和等徒步、機車掃街、音樂會最後衝刺。

雲林第一選區立委蘇治芬、第二選區立委劉建國虎尾合體造勢，晚間2人分別回北港鎮、斗六市徒步掃街；國民黨立委候選人丁學忠、邱良閱兵分兩路，各自在虎尾鎮、斗六市徒步掃街。

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