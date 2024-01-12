桃園第二選區立委選前之夜…黃世杰要穩住席次 涂權吉：進廚房就不怕熱

今晚選前之夜，各政黨候選人把握最後時間拉票尋求選民支持，桃園第2選區民進黨現任立委黃世杰今晚無晚會，不過今上午由行政院副院長鄭文燦陪同於觀音車掃，下午晚間則轉戰楊梅掃街，而對手國民黨的涂權吉則由黨主席朱立倫陪同徒步在楊梅掃街，晚間觀音及楊梅皆舉行造勢晚會，想要挑戰黃成功。

黃世杰表示，競選數月以來，他按部就班說明政績、提出政見，盼望透過理念價值的展現，城市發展願景的擘畫，以正面訴求爭取選民支持。他認為，這才是優質民主、選賢與能該有的方向。

黃說，反觀對手持續以抹黑扭曲手段，甚至在選前2天掛滿「搶救楊梅人」布條，實際上他遺忘楊梅人託付、怠惰議員工作，不斷動用仇恨負面選舉，惡質手段劣跡斑斑，已經讓民主選舉變質。相信被辜負的楊梅人不會再吃一次虧，也盼望沿海鄉親，看清他的真面目。

涂權吉晚間造勢說，這場選戰如同小蝦米對抗大鯨魚，參選後遇到許多問題，到沿海各區跑行程，幾乎沒認識人，非常艱辛，所幸各區幹部當領頭羊帶他往前衝，也感謝4個區的團隊幹部和志工無怨無悔，大家出錢出力相挺，不然沒辦法完成這場選舉。

涂權吉表示，他想要幫楊梅留下這席立委，是幾10年來唯一有機會誕生一位楊梅在地立委的重大責任。在選舉期間為正義發言，卻遭對手莫名其妙的指控，但他所說都是有憑有據，可受社會公評之事，他敢進廚房就不怕熱，承諾當選後會與張善政合作，將選區建設做得更好爭取更多資源，會認真努力負責，絕不會辜負鄉親的選票。

桃園第2選區國民黨的立委候選人涂權吉（左4）則由國民黨主席朱立倫陪同徒步於楊梅掃街，晚間觀音及楊梅皆舉行造勢晚會。圖／翻攝自涂權吉臉書

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