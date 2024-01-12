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桃園中壢彭俊豪徒步掃街最後衝刺 魯明哲大造勢固票

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園第3選區立委候選人民進黨的彭俊豪（左3），晚間由行政院副院長鄭文燦（左4）陪同徒步掃街。記者翁唯真／攝影
桃園第3選區立委候選人民進黨的彭俊豪（左3），晚間由行政院副院長鄭文燦（左4）陪同徒步掃街。記者翁唯真／攝影

今晚選前之夜，各政黨候選人把握最後時間拉票尋求選民支持，桃園第3選區立委候選人民進黨彭俊豪今下午除總統府秘書長林佳龍陪同車掃，晚間由行政院副院長鄭文燦陪同掃街，對手國民黨立委候選人魯明哲在桃園市長張善政寶地辦團結之夜，現場湧入許多民眾，雙方皆在中壢市區尋求最後支持，期盼打贏選戰。

彭俊豪今晚徒步掃街，許多民眾熱情與他握手跟他說加油，彭說，徒步遊行是團隊一直以來的傳統，也是藉這個機會，激起大家去投票的意願，也藉徒步掃街顯示對這塊土地、對人民的尊重和感謝，希望凝聚共識，呼籲大家踴躍出來投票。

鄭文燦也說，這幾天民進黨的正副總統候選人賴清德、蕭美琴一直到中壢，顯見重視。競選活動到10點，網路到12點，要趕快催票，中壢這席一定要贏。

魯明哲表示，26年見證中壢發展，不過過去1個月被抹黑，被說沒質詢零法案，更有人說滷蛋是混蛋，但過去大家給他的機會，他不會改變會認真默默做事，把這個城市該給大家的進步還給大家，並遠離戰爭安居樂業，這也是父母心中期待，他也希望台灣安定和平經濟發展，懇請大家要出門投票。

國民黨立委候選人魯明哲（左3）今晚舉行大造勢，並在桃園市長張善政（左4）寶地辦團結之夜，張善政現身力挺。記者翁唯真／攝影
國民黨立委候選人魯明哲（左3）今晚舉行大造勢，並在桃園市長張善政（左4）寶地辦團結之夜，張善政現身力挺。記者翁唯真／攝影

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