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花蓮／傅崐萁籲下架民進黨 張美慧喊終結花蓮國

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁（左）昨晚選前之夜，由縣長妻子徐榛蔚等人陪同，他致詞時呼籲選民團結一致，讓藍天再現。記者王燕華／攝影
國民黨花蓮立委候選人傅崐萁（左）昨晚選前之夜，由縣長妻子徐榛蔚等人陪同，他致詞時呼籲選民團結一致，讓藍天再現。記者王燕華／攝影

昨天是選前之夜，花蓮藍綠立委候選人最後衝刺，都將重點放在人口最稠密的大花蓮地區，國民黨傅崐萁晚間在市區金三角遊行掃街拜票，呼籲下架貪腐的民進黨，團結一致讓藍天再現；民進黨張美慧車隊繞行花蓮市、吉安鄉，從白天掃到夜晚，訴求換掉傅崐萁，用選票終結花蓮國惡名。

傅崐萁「團結之夜」昨晚在花蓮市六期重畫區集結，7時起由巨幅國旗開道，傅崐萁與縣長妻子徐榛蔚及多位黨籍縣議員、鄉鎮市長，帶領大批支持者，繞行花蓮市中山路、中華路、中正路等金三角商圈，遊行隊伍所到之處鞭炮聲不斷，大批民眾揮舞國旗，氣氛熱鬧。

傅崐萁痛批，民進黨完全執政7年多貪汙腐敗，還把台灣帶入兵凶戰危的險境；民進黨執政，蘇花安沒有通過、花東快沒有核定，「自己家鄉的路自己爭取」，大家團結為兒孫努力，把路爭取回來。

民進黨花蓮立委候選人張美慧昨晚在吉安鄉車隊掃街，支持者熱情相挺。圖／張美慧競選總部提供
民進黨花蓮立委候選人張美慧昨晚在吉安鄉車隊掃街，支持者熱情相挺。圖／張美慧競選總部提供

張美慧10日起展開全縣大車掃，昨天回防大票倉壽豐鄉、花蓮市和吉安鄉，在國策顧問盧博基等多人陪同下，在市區大街小巷車掃，沿途除了拜票，也再提「65歲免費裝假牙、65歲免繳健保費、推動興建花東快」3大亮點政見爭取支持。

張美慧批，傅崐萁夫婦在花蓮輪流執政20年，結果就是讓花蓮落後台東，花蓮要改變，就要從下架傅崐萁開始，這次是最好機會，希望鄉親用疼惜她已故夫婿田智宣、支持蕭美琴的溫暖，用選票支持張美慧，立委換人做，花蓮必能找回光榮。

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