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南投1選區／馬文君指蔡父投資中國 蔡銘軒提告

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣立委第一選區候選人，國民黨馬文君（左圖）與民進黨蔡銘軒（右圖）。圖／聯合報系資料照片
南投縣立委第一選區候選人，國民黨馬文君（左圖）與民進黨蔡銘軒（右圖）。圖／聯合報系資料照片

南投縣立委第一選區民進黨候選人蔡銘軒，昨偕父親蔡維鈿到南投地檢署，控告國民黨立委馬文君文宣涉及加重誹謗、意圖使人不當選。馬文君說，蔡父與中資合資成立公司，是否洩漏農業機密？應對外說清楚。蔡銘軒說，父親外派大陸非成立公司，不該亂散布假訊息。

蔡維鈿說，他過去在越南從事成衣工作，後來到中國上海從事精密金屬生產管理，他受朋友邀請、只是幹部，對農業不懂；馬說他在中國成立農業科技公司，自己絕無投資占股，馬陣營散布錯誤資訊，對他和上百萬名到中國工作的台幹是侮辱。

蔡銘軒說，他父親外派到大陸工作，並非在中國成立公司，馬文君未經查證，放任助理亂發假訊息，還宣稱他從小就到中國，已損害他和家人名譽才提告。

馬文君說，民進黨喜歡打抗中保台，這次選舉許多村里長到大陸旅遊，沒犯罪事實卻被約談，已嚴重侵犯人權；很多民進黨員到大陸賺錢，甚至與大陸女子過從甚密，顯示民進黨嚴重雙標。

馬文君說，蔡銘軒父親在中國投資小瓢蟲農技公司，從事農業開發與技術轉移，蔡父有無將台灣農業技術洩漏出去，應該交代清楚，蔡銘軒也不能迴避這個問題。

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