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蔡英文橫掃中彰投 侯友宜衝刺激戰區

聯合報／ 記者江良誠林敬家劉柏均余采瀅黃寅／連線報導
蔡英文總統（中）昨晚出席民進黨台中選前之夜，蔡總統說，台中市是關鍵中的關鍵。記者黃仲裕／攝影
蔡英文總統（中）昨晚出席民進黨台中選前之夜，蔡總統說，台中市是關鍵中的關鍵。記者黃仲裕／攝影

選前最後衝刺，蔡英文總統連續2天橫掃中彰投，為立委激戰區拉抬選情。蔡總統昨晚說，台中市是關鍵中的關鍵。國民黨總統候選人侯友宜今天白天都在台中，陪藍營選將車隊掃街掃遍市區、山城，拚國民黨激戰區勝選。

民進黨台中選前之夜昨在東區舉行，副總統候選人蕭美琴暗批，平時稱「媽媽」，選舉怪東怪西。總統府秘書長林佳龍也批，若是市長媽媽，不該是「馬馬虎虎」的市長，對蕭、林批評，國民黨中市聯合競總不回應。

蔡總統昨先到南投，陪民進黨立委蔡培慧、候選人蔡銘軒拜拜。蔡隨後到彰化，陪陷入激戰的民進黨立委陳秀寳造勢，今再到中、彰，拉抬民進黨立委林靜儀、莊競程、候選人江肇國與吳音寧選情。

國民黨副主席連勝文（後方著白衣者）昨為藍營立委候選人黃健豪（中）輔選。記者黃寅／攝影
國民黨副主席連勝文（後方著白衣者）昨為藍營立委候選人黃健豪（中）輔選。記者黃寅／攝影

國民黨侯友宜選前最後造勢日，白天都安排台中市，上午陪參選中六的羅廷瑋掃建國市場，隨後與藍營選將中四廖偉翔、中五黃健豪與藍委江啟臣、楊瓊櫻，從豐原、潭子車掃到市區，拚總統選票，也拚激戰區翻盤。

國民黨副主席連勝文昨為黃健豪輔選，連勝文說，對手越選越凶、越生氣，國民黨氣勢起來了，可望拚翻轉。對手、民進黨立委莊競程說，有北屯民眾收到綠營「三票挺台灣」假傳單，刻意把立委號次改成對手的「4號」，報警盼查真相。黃健豪說，該文宣不是他發的。

參選中一的民眾黨蔡壁如，昨有國民黨不分區立委候選人謝龍介陪車掃。謝龍介說，蔡壁如已接近當選邊緣，看好能逆轉勝。立法院副院長蔡其昌昨在清水、梧棲車掃拜票，蔡其昌妻子也到大甲市場掃街。蔡其昌說，認真做事爭取支持，不回應對手臆測。

彰化立委謝衣鳯昨有彰化「柏力力」職業籃球隊、三大有線排球隊球員相挺，高人一等職業球員站出來很吸睛。柏力力職籃隊代表廖景泰說，感謝謝衣鳯家族贊助基層籃、排球運動。民進黨立委候選人吳音寧昨到竹塘鄉早市拜票，受熱烈歡迎。

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