台南2選區／郭國文批收割政績 陳昆和嗆任內失職

雲嘉南地區立委候選人們持續陸戰、空戰齊發，火藥味十足，台南第2選區民進黨郭國文指出，被對手無黨陳昆和收割政績，陳回批，提出都是郭任內的失職行徑；台南第6選區民進黨王定宇、國民黨陳以信互批對地方不了解。另，嘉市國民黨張秀華酸對手民進黨王美惠「騎著摩托車搶里長的事」，王反駁，她在立院表現沒漏氣。

南市第2選區郭國文發表影片呼籲共同「搶救郭國文」，表示支持者不斷表達憂慮，盼努力催票，此次選舉對抗大量抹黑造謠，自己農家背景被對手拿來做文章、還收割他的立委政績；陳昆和說，提出來檢視的都是對手立委任內的失職行徑，從來不屑也不會抹黑對手，自己曾被民進黨提名當過任務型國代，付出過的一切不容抹滅，籲選民不要被特定政黨情緒勒索。

台南立委第2選區無黨陳昆和（左一）昨天徒步掃街拜票。記者莊曜聰／翻攝

南市第6選區國民黨陳以信近日強化政見，包括歸仁機場遷移、重啟特偵組且針對光電利益、傾倒爐碴等嚴加查察，也批對手不了解地方民意；王定宇回擊陳「對地方不大了解」，機場為軍事基地不要拿來當政治攻防，關於特偵組，難道想要一個檢調被政黨所運用的體系？把政見當攻擊武器用。

嘉義市張秀華批評，王美惠選舉公報上包括鐵路高架化、輕軌、圖書總館政見「都跟我一樣」，過去4年做了什麼？且立委跟議員職權不同，立委不是整天騎著摩托車搶里長的事；王美惠反駁，立院表現沒讓市民漏氣，上任至今為嘉市爭取60餘億元建設經費，「一台摩托車穿梭大街小巷，看得到、找得到」，不只騎機車服務選民，還爭取提高里長事務費。

雲林第1選區藍綠激戰，晚間各自動員展開千人徒步、深入對方本命區掃街，國民黨丁學忠由縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀陪同在北港鎮催票；民進黨蘇治芬與2選區劉建國合體，展現綠營團結，進入虎尾鎮街頭拉票。

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