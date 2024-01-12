聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南2選區／郭國文批收割政績 陳昆和嗆任內失職

聯合報／ 記者李文德莊曜聰魯永明蔡維斌／連線報導
台南立委第2選區民進黨郭國文（中）昨天發布影片，呼籲搶救選情。記者莊曜聰／翻攝
台南立委第2選區民進黨郭國文（中）昨天發布影片，呼籲搶救選情。記者莊曜聰／翻攝

雲嘉南地區立委候選人們持續陸戰、空戰齊發，火藥味十足，台南第2選區民進黨郭國文指出，被對手無黨陳昆和收割政績，陳回批，提出都是郭任內的失職行徑；台南第6選區民進黨王定宇、國民黨陳以信互批對地方不了解。另，嘉市國民黨張秀華酸對手民進黨王美惠「騎著摩托車搶里長的事」，王反駁，她在立院表現沒漏氣。

南市第2選區郭國文發表影片呼籲共同「搶救郭國文」，表示支持者不斷表達憂慮，盼努力催票，此次選舉對抗大量抹黑造謠，自己農家背景被對手拿來做文章、還收割他的立委政績；陳昆和說，提出來檢視的都是對手立委任內的失職行徑，從來不屑也不會抹黑對手，自己曾被民進黨提名當過任務型國代，付出過的一切不容抹滅，籲選民不要被特定政黨情緒勒索。

台南立委第2選區無黨陳昆和（左一）昨天徒步掃街拜票。記者莊曜聰／翻攝
台南立委第2選區無黨陳昆和（左一）昨天徒步掃街拜票。記者莊曜聰／翻攝

南市第6選區國民黨陳以信近日強化政見，包括歸仁機場遷移、重啟特偵組且針對光電利益、傾倒爐碴等嚴加查察，也批對手不了解地方民意；王定宇回擊陳「對地方不大了解」，機場為軍事基地不要拿來當政治攻防，關於特偵組，難道想要一個檢調被政黨所運用的體系？把政見當攻擊武器用。

嘉義市張秀華批評，王美惠選舉公報上包括鐵路高架化、輕軌、圖書總館政見「都跟我一樣」，過去4年做了什麼？且立委跟議員職權不同，立委不是整天騎著摩托車搶里長的事；王美惠反駁，立院表現沒讓市民漏氣，上任至今為嘉市爭取60餘億元建設經費，「一台摩托車穿梭大街小巷，看得到、找得到」，不只騎機車服務選民，還爭取提高里長事務費。

雲林第1選區藍綠激戰，晚間各自動員展開千人徒步、深入對方本命區掃街，國民黨丁學忠由縣長張麗善、北港朝天宮董事長蔡咏鍀陪同在北港鎮催票；民進黨蘇治芬與2選區劉建國合體，展現綠營團結，進入虎尾鎮街頭拉票。

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 王美惠 郭國文 張秀華 陳昆和 陳以信 王定宇 張麗善

延伸閱讀

嘉市立委選前藍綠車掃最後衝刺 張秀華有宣明智、王美惠找立委陳培瑜

台南第二選區／郭國文競選影片喊全力搶救 陳昆和：不要情緒勒索

嘉市選區王美惠騎車服務遭譏搶里長事 張秀華爭鐵路高架補助款加碼

台南立委選舉／郭國文再指「假無黨真藍營」 陳昆和：民眾黨也推薦我

相關新聞

又爆疑似羅致政錄音檔 遭疑綠內鬥

繼流出疑似不雅影片及疑似與總統蔡英文談話的錄音檔後，參選新北市板橋東區區域立委的民進黨立委候選人羅致政，前天又被爆出有疑...

高雄藍綠衝票 選將喊告急 大咖陪掃街

選戰倒數兩天，藍綠陣營大咖均到高雄陪黨籍立委候選人車掃造勢，不少候選人開始喊選情告急，第3及第7選區則交鋒激烈，國民黨李...

台南2選區／郭國文批收割政績 陳昆和嗆任內失職

雲嘉南地區立委候選人們持續陸戰、空戰齊發，火藥味十足，台南第2選區民進黨郭國文指出，被對手無黨陳昆和收割政績，陳回批，提...

搶台68線政績 竹縣2選區爆口水戰

選戰倒數，竹縣二選區立委藍黃綠競爭激烈，國民黨林思銘、時代力量王婉諭、民進黨曾聖凱紛紛請出名人、大咖背書加持。針對台68...

桃園／鄭文燦vs.張善政拚票 明天見真章

選戰最後衝刺，民進黨總統候選人賴清德、國民黨副總統候選人趙少康昨天都不約而同赴桃園市趕場催票，民進黨籍前市長、行政院副院...

新北12選區／賴品妤控涉賄 廖先翔：不實指控

明天是投票日，新北激戰選區藍綠交火更激烈。新北第12選區綠營賴品妤昨開記者會指控，婦女會去年10月辦免費餐會，對手廖先翔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。