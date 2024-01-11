搶救何博文進國會 妻邱槿桉合體鄭宇恩掃街
距離總統立委大選剩下2天，今(11)日上午新北市立法委員第一選區候選人何博文的妻子邱槿桉與在地民進黨市議員鄭宇恩2人合體一起在淡水街上車隊掃街為何博文大力拉票，邱槿桉表示，雖然這幾天冷氣團來襲，外頭只有十度的低溫，但他們還是非常賣力的向每一位選民爭取支持，也感受到民眾從家中打開窗出來回應的熱情，讓團隊都感到相當溫暖。
邱槿桉指出，其實這次何博文為在地打拚的政見是全方位，包括了交通建設，以及提升地方經濟，一直到教育都是何博文為地方關心提出的滿滿政見。
對此新北市議員鄭宇恩也一起掃街，並且表示，這次力挺何博文不只是搶救這一席的立委，更是搶救北海岸的醫療網路、科技產業以及市場，也要完成總統候選人賴清德為淡海打造科學園區的目標。
新北市議員鄭宇恩表示，現任立委在選舉公報上面四年前與四年後的今天內容幾乎是一模一樣，沒有新意，甚至過去還大規模發動反對前瞻建設，因此北海岸需要自己的一席立委。
市議員鄭宇恩也要呼籲大家在1月13日不僅是要出來投票，還要搶救這一席次的立委。
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