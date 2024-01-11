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陳其邁批國民黨總統候選人 「對高雄沒提過一條具體建設」

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導
選戰進入倒數48小時，民進黨「高雄隊長」陳其邁今早轟國民黨總統候選人沒提過一條對高雄具體的建設。記者王昭月／攝影
選戰進入倒數48小時，民進黨「高雄隊長」陳其邁今早轟國民黨總統候選人沒提過一條對高雄具體的建設。記者王昭月／攝影

選舉進入倒數48小時，民進黨「高雄隊」今早在賴清德競選總部集結展開車掃最後衝刺，行前「高雄隊長」陳其邁國民黨總統候選人來高雄，對高雄沒提過一條具體的建設，同黨同志甚至酸言酸語，杯葛高雄建設預算，高雄人情何以堪，呼籲選民選對人，不走回頭路。

今早陳其邁領軍最後衝刺，民進黨八位立委候選人除第1選區邱議瑩及第4選區林岱樺未出席，其餘6人都到場，其中第2選區的的邱志偉幾近失聲，7選區許智傑皮膚曬得黝黑，顯見拚博程度。

「市民你的一張選票會決定高雄的未來，是否繼續走在進步的道路上，還是走回頭路」，擔任民進黨「高雄隊長」的陳其邁說，再 48小時要投票，民主是一棒接一棒，讓城市能夠更好，尤其這幾年在蔡總統支持及國會幫高雄顧好預算之下，從台積電最先進的二奈米製程落腳高雄左楠區到捷運四線齊發，再生水、伏流井開發等城市轉型重要建設，都獲中央政府大力支持。

他重申，高雄是否繼續在進步的道路奔跑，選對人與選錯人，走正確的道路或走回頭路，非常的重要，2017年施行前瞻基礎建設計畫時，高雄因選對人，有8席民進黨立委在國會幫忙看緊預算，重大建設才得以執行。

陳其邁說，捷運建設被國民黨視為蚊子捷運，沒有效益，但從輕軌觀察，上下班時間都湧滿通勤同學及上班族！高雄捷運目前四線齊發，假如再走回頭路，投給杯葛高雄捷運建設的政黨，他很擔心這四條捷運及重大投資會不會被停下來，尤其未來還有一條捷運紫線，萬一現在的四條捷運線都沒了，怎會有紫線？所以投民進黨立委，就是支持捷運成網，加速捷運的建設， 投國民黨的候選人，捷運未來的前景可能堪憂。

陳其邁不客氣地說，國民黨總統候選人來高雄剩48小時，對高雄沒提過一條具體建設，甚至同黨的北部同志還發言杯葛、冷言冷語，窮盡酸言酸語羞辱高雄，或用哥吉拉等等不堪的字眼，台北果菜公司150億預算可以，但前鎮漁港不行，對高雄市民情何以堪？

他說，因為總統支持，他一通電話，問題就號能解決， 賴清德能否延續蔡英文的路線，對台灣的發展，保護台灣的民主也很重要，今天就是要宣示決心，「高雄8席的立委，一席都不能掉」。選戰最後關頭，希望用選票讓高雄在進步的道路上奔跑前進，勇往直前。

選戰進入倒數48小時，民進黨「高雄隊」今早宣示，「八席立委，一席都不能掉」。記者王昭月／攝影
選戰進入倒數48小時，民進黨「高雄隊」今早宣示，「八席立委，一席都不能掉」。記者王昭月／攝影
選戰倒數，民進黨「高雄隊長」陳其邁今早陪同立委候選人李柏毅等大車掃。記者王昭月／攝影
選戰倒數，民進黨「高雄隊長」陳其邁今早陪同立委候選人李柏毅等大車掃。記者王昭月／攝影

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