屏南泛綠分裂廝殺 蘇孟淳、徐富癸互批派系家族政治

屏東縣第2選區民進黨立委候選人徐富癸（左）昨在恆春市場掃街。圖／徐富癸團隊提供

屏縣立委2選區泛綠分裂，代父蘇震清征戰、無黨籍候選人蘇孟淳強調，「屏東不能只有一種聲音」，批對手徐富癸淪為前縣長潘孟安系統發聲筒；民進黨籍徐富癸說，政治理念相同一起努力，沒有家族政治、利益傳承；台東民進黨候選人賴坤成籲對手國民黨黃建賓年紀輕，先做完大武鄉長再選，黃競總不回應，表示「朝勝選前進！」

蘇孟淳說，對手長期任職潘孟安系統，轉任公職也是潘孟安促成，與縣長周春米如出一轍，已淪為潘家派系發聲筒，請鄉親別讓屏東只有一種聲音。

徐富癸強調，縣長周春米跟他都不姓「潘」，他與潘更不是父子、也沒有親戚關係，沒有家族政治等為人詬病問題，相信選民心中自有一把尺，因為「清廉是政治人物基本要求」。

台東立委激戰，賴坤成日前為營造藍綠對決，曾說「不支持賴坤成就投給黃建賓」，昨改口指他是最佳人選，並指黃是大武鄉長，籲把鄉長任期做好做滿。

黃建賓昨由縣長饒慶鈴陪同到鹿野、關山車隊掃街，車隊經過之處受熱烈歡迎，競選總幹事陳德勝表示，不對賴說法回應，「持續努力朝勝選目標前進！」

無黨籍立委劉櫂豪持續拜會各團體、市區站街口與車隊掃票，劉強調，不同於網路社群抹黑、汙衊謠言，他在市場、街口感受到鄉親的溫暖與力量。

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