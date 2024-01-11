母雞累了 賴清德、盧秀燕催票口誤

民進黨總統候選人賴清德昨中午到台中市輔選車掃。記者黃寅／攝影

民進黨總統候選人賴清德昨中午到台中市輔選車掃，在路口遭遇國民黨3位市議員（左圖）帶著群眾向他大拇指向下「喝倒采」。記者黃寅／攝影

選前倒數第3天，中彰立委選情激烈，民進黨總統候選人賴清德、台中市長盧秀燕昨同步在中、彰掃街對決，拉抬立委選情。賴一口氣輔選7位立委候選人，還在彰化鹿港舉辦選情之夜，盧秀燕不只拉抬台中子弟兵，更跨區彰化輔選謝衣鳯。賴、盧賣力輔選，都不約而同出現口誤，都被關切「累了嗎」？

賴清德掃街車隊昨天上午9點30分就開抵彰化縣，分別與彰化四選區立委候選人陳素月、二選區立委候選人黃秀芳同車拜票，沿途不少支持者搖旗吶喊，「凍蒜聲」不絕。

不過，賴清德在員林接受媒體聯訪時，被問到「體力還OK嗎？」他笑說「OK，沒問題」，但在向選民喊話時，卻口誤說「敬請父老鄉親1月6日一定要出來投票（投票日是13日），支持賴清德與蕭美琴」。

賴清德因行程延誤約30分鐘，到中午才到台中，分別陪同四選區張廖萬堅、六選區江肇國、五選區莊競程、三選區謝子涵、八選區謝志忠進等人掃街拜票。但車隊到西屯時，因維安管制路口，讓市政路、朝富路口的車輛停滯置約10分鐘，引發民怨、按喇叭抗議。

國民黨籍市議員黃佳恬、楊大鈜和林昊佑則帶領群眾，聚集在中清路與進化北路口等候賴清德車隊，還舉著「賴清德支持廢死？」「核准捷運不用等選後」的牌子，並在賴通過時持續高喊「說清楚講明白」。

賴清德晚間趕到在鹿港舉辦的北彰化選情之夜，與陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月四名女將合體，拉抬聲勢，行政院前院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍等人也站台助講，現場湧來約5千名支持者 。

台中市長盧秀燕也扮演強大的母雞積極輔選，昨一早到霧峰替國民黨立委候選人顏寬恒掃街輔選，並陪同民眾黨立委候選人蔡壁如車掃，還一起到紫雲巖參拜，下午馬不停蹄還跨區為彰化第三選區立委候選人謝衣鳯站台，晚間又回到台中，陪同六選區候選人羅廷瑋在忠明南路與美村南路口站路口拜票。

盧秀燕賣力輔選，與賴清德一樣都出現口誤，前天替中五選區候選人黃建豪掃街擔任麥克風手，脫口說出「我是台中市長黃建豪」，引發討論。盧秀燕昨解釋，連日助選每場候選人不同，真的是有點累了，才一時口誤。

民眾黨投桃報李，也加碼支持國民黨台中市4位年輕立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興，除柯文哲錄製影片推薦，民眾黨市黨部主委江和樹也設立廣告看板公開推薦。

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