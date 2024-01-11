聽新聞
test
0:00 / 0:00

母雞累了 賴清德、盧秀燕催票口誤

聯合報／ 記者黃寅陳秋雲林佩均劉柏均余采瀅林宛諭劉明岩／連線報導
台中市長盧秀燕（中）昨早到清水紫雲巖，與民眾黨立委候選人蔡壁如（左）車掃。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕（中）昨早到清水紫雲巖，與民眾黨立委候選人蔡壁如（左）車掃。記者林佩均／攝影

民進黨總統候選人賴清德昨中午到台中市輔選車掃。記者黃寅／攝影
民進黨總統候選人賴清德昨中午到台中市輔選車掃。記者黃寅／攝影

民進黨總統候選人賴清德昨中午到台中市輔選車掃，在路口遭遇國民黨3位市議員（左圖）帶著群眾向他大拇指向下「喝倒采」。記者黃寅／攝影
民進黨總統候選人賴清德昨中午到台中市輔選車掃，在路口遭遇國民黨3位市議員（左圖）帶著群眾向他大拇指向下「喝倒采」。記者黃寅／攝影

選前倒數第3天，中彰立委選情激烈，民進黨總統候選人賴清德、台中市長盧秀燕昨同步在中、彰掃街對決，拉抬立委選情。賴一口氣輔選7位立委候選人，還在彰化鹿港舉辦選情之夜，盧秀燕不只拉抬台中子弟兵，更跨區彰化輔選謝衣鳯。賴、盧賣力輔選，都不約而同出現口誤，都被關切「累了嗎」？

賴清德掃街車隊昨天上午9點30分就開抵彰化縣，分別與彰化四選區立委候選人陳素月、二選區立委候選人黃秀芳同車拜票，沿途不少支持者搖旗吶喊，「凍蒜聲」不絕。

不過，賴清德在員林接受媒體聯訪時，被問到「體力還OK嗎？」他笑說「OK，沒問題」，但在向選民喊話時，卻口誤說「敬請父老鄉親1月6日一定要出來投票（投票日是13日），支持賴清德與蕭美琴」。

賴清德因行程延誤約30分鐘，到中午才到台中，分別陪同四選區張廖萬堅、六選區江肇國、五選區莊競程、三選區謝子涵、八選區謝志忠進等人掃街拜票。但車隊到西屯時，因維安管制路口，讓市政路、朝富路口的車輛停滯置約10分鐘，引發民怨、按喇叭抗議。

國民黨籍市議員黃佳恬、楊大鈜和林昊佑則帶領群眾，聚集在中清路與進化北路口等候賴清德車隊，還舉著「賴清德支持廢死？」「核准捷運不用等選後」的牌子，並在賴通過時持續高喊「說清楚講明白」。

賴清德晚間趕到在鹿港舉辦的北彰化選情之夜，與陳秀寳、黃秀芳、吳音寧及陳素月四名女將合體，拉抬聲勢，行政院前院長蘇貞昌、總統府秘書長林佳龍等人也站台助講，現場湧來約5千名支持者 。

台中市長盧秀燕也扮演強大的母雞積極輔選，昨一早到霧峰替國民黨立委候選人顏寬恒掃街輔選，並陪同民眾黨立委候選人蔡壁如車掃，還一起到紫雲巖參拜，下午馬不停蹄還跨區為彰化第三選區立委候選人謝衣鳯站台，晚間又回到台中，陪同六選區候選人羅廷瑋在忠明南路與美村南路口站路口拜票。

盧秀燕賣力輔選，與賴清德一樣都出現口誤，前天替中五選區候選人黃建豪掃街擔任麥克風手，脫口說出「我是台中市長黃建豪」，引發討論。盧秀燕昨解釋，連日助選每場候選人不同，真的是有點累了，才一時口誤。

民眾黨投桃報李，也加碼支持國民黨台中市4位年輕立委候選人廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興，除柯文哲錄製影片推薦，民眾黨市黨部主委江和樹也設立廣告看板公開推薦。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 賴清德 盧秀燕

延伸閱讀

賴清德提印太新局 陸國台辦酸：是台海風高浪急的危局

陪謝衣鳯車掃拜票 盧秀燕：要選和縣府同心立委才不會被杯葛

陪羅廷瑋站路口催票 盧秀燕批「民進黨整組壞光光」

賴清德首發政見就跳票？ 王鴻薇秀公文打臉：老家至今未申請信託

相關新聞

母雞累了 賴清德、盧秀燕催票口誤

選前倒數第3天，中彰立委選情激烈，民進黨總統候選人賴清德、台中市長盧秀燕昨同步在中、彰掃街對決，拉抬立委選情。賴一口氣輔...

固基本盤 藍綠白新北掃街拚場

藍綠白陣營昨在新北地毯式掃街拚場，鞏固基本盤，拉抬區域立委選情，也搶攻政黨票；選情緊繃，有候選人疾呼搶救，要選民出門投票...

王醒之控占國有地 林沛祥：若有會負責

基隆立委選戰硝煙味四起，無黨籍候選人王醒之昨指控國民黨對手林沛祥持有的停車場土地涉違法，疑占用部分國有地，要求應為知法犯...

金門選將市場拜票 王不見王

2024選戰進入倒數時刻，金門「雙姝」候選人昨不約而同到東門市場掃街拜票，國民黨陳玉珍邀親民黨主席宋楚瑜助陣，人氣強強滾...

台南林宜瑾、李全教 互控抹黑奧步

立委選情火藥味十足，台南第4選區民進黨候選人林宜瑾日前被爆涉破壞家庭，13名婦人昨到她競總前要求說清楚，林批此是對手無黨...

宜檢偵查赴陸旅遊 藍綠互控介選

宜蘭地檢署前天大動作傳訊50餘人，調查前往中國大陸旅遊是否接受落地招待等，民進黨陣營昨喊「投國民黨、就是引進共產黨」，國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。