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傅崐萁偕妻掃街 張美慧邀陳揆助選較勁

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
國民黨立委傅崐萁（前左）與妻子花蓮縣長徐榛蔚（前右）昨天在中區拜票，爭取選民支持。圖／傅崐萁競選總部提供
國民黨立委傅崐萁（前左）與妻子花蓮縣長徐榛蔚（前右）昨天在中區拜票，爭取選民支持。圖／傅崐萁競選總部提供

民進黨花蓮立委候選人張美慧（左）與行政院長陳建仁（右）在車掃時開心自拍。記者王思慧／攝影
民進黨花蓮立委候選人張美慧（左）與行政院長陳建仁（右）在車掃時開心自拍。記者王思慧／攝影

花蓮藍綠陣營本周積極掃街拜票造勢，國民黨立委候選人傅崐萁連續3天安排車隊巡迴13鄉鎮市，喊出「護國神3」、「花蓮靠3」力拚連任，民進黨立委候選人張美慧昨邀請行政院長陳建仁快閃助選，希望借助「大仁哥」溫暖形象「決定新花蓮」，更依循對手前一天的鄉鎮路線拜票，頗有較勁之意。

花蓮立委選舉有4人參選，選情仍以藍綠對決為主。傅崐萁陣營選前安排車隊掃街，前天從最南端的富里鄉出發，一路向北到玉里鎮掃街，昨則在妻子縣長徐榛蔚陪同下，在瑞穗鄉、光復鄉、鳳林鎮與壽豐鄉拜票，預計今天到北區。

張美慧陣營也選在大選倒數時刻安排車隊掃街，與陳建仁合體搭乘宣傳車，先往新城鄉北埔村，再到美崙市區，最後繞到花蓮市區，不停與民眾打招呼。不過可能是平日加上天氣變冷，街道十分冷清，兩人仍用熱情揮手，下午則前往富里鄉、玉里鎮拜票。

令人關注的是，傅崐萁前腳才離開南區，張美慧隔天便前往掃街拜票，兩人車隊巡迴路線非常相似，只差在時間前後，引起外界猜測綠營想在選前關鍵時刻較勁，爭取更多選票。

張美慧競選總部表示，車隊今天從瑞穗後援會出發，前往光復鄉、鳳林鎮拜票，晚間將與不分區立委候選人王義川、民進黨發言人卓冠廷在吉安鄉車掃；選前最後一天將戰力集中在選票最多的花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉，力拚勝選。

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