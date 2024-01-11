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宜檢偵查赴陸旅遊 藍綠互控介選

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導
宜蘭地檢署傳訊50人赴陸旅遊是否接受招待等，民進黨陣營喊國民黨拉共產黨助選。記者戴永華／攝影
宜蘭地檢署傳訊50人赴陸旅遊是否接受招待等，民進黨陣營喊國民黨拉共產黨助選。記者戴永華／攝影

國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷陣營指控，操弄「中共介選」才是在幫民進黨選舉。記者戴永華／攝影
國民黨宜蘭立委候選人黃琤婷陣營指控，操弄「中共介選」才是在幫民進黨選舉。記者戴永華／攝影

民眾黨立委候選人陳琬惠表示，檢調該查就查，藍綠有證據就拿出來。記者戴永華／攝影
民眾黨立委候選人陳琬惠表示，檢調該查就查，藍綠有證據就拿出來。記者戴永華／攝影

宜蘭地檢署前天大動作傳訊50餘人，調查前往中國大陸旅遊是否接受落地招待等，民進黨陣營昨喊「投國民黨、就是引進共產黨」，國民黨拉共產黨助選；國民黨陣營反控，民進黨高官政要到大陸經商都沒事，鄉親去旅遊就說介選，操弄中共介選才是在幫民進黨選舉；民眾黨陣營說，雙方有證據就拿出來辦。

地檢署調查，去年11月、12月，宜蘭有3團53人分別到上海、南京、北京等地旅遊。民進黨立委候選人陳俊宇競總副主委陳金德表示，涉入大陸介選最大咖是國民黨宜蘭縣黨部副主委蔡岡志，蔡是商人出身、熱中參與國民黨相關活動，同時具有縣體育會理事長及救國團前宜蘭縣團委會主委身分。

蔡岡志表示，這是體育交流互訪，對方體育界人士也曾在陸委會同意下到宜蘭參訪；他們去的團員中有藍有綠，為何要扯上政治？

國民黨議會黨團書記長林義剛表示，雲林縣前縣長蘇治芬2008年至2012年訪陸7次、澎湖前縣長陳光復在7個月內「登陸」6次，昨是今非的雙標就是民進黨習慣，懇請檢調行政中立不要介入選舉。

國民黨立委候選人黃琤婷批，民進黨許多高官政要在大陸經商，陳俊宇別說你不知道，選舉選到失去人性、沒良心，單純旅遊卻被汙衊中共介選，這不只是抹紅抹黑，而是泯滅人性，陳俊宇日後如何面對裡面支持你的村里長？

民眾黨立委候選人陳琬惠表示，檢調該查就查，藍綠最近都有指控對方賄選，有證據就拿出來。

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