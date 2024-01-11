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舊事重演？藍支持者遭調查 張麗善赴檢喊話

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林報導
雲林縣長張麗善（前排左二）等人昨天在雲林地檢署前召開記者會，要求司法不要被政治力介入。記者陳雅玲／攝影
雲林縣長張麗善（前排左二）等人昨天在雲林地檢署前召開記者會，要求司法不要被政治力介入。記者陳雅玲／攝影

雲林檢調昨天搜索帶回元長鄉李姓女子等6名國民黨支持者，偵辦疑似賄選案件。對此，請假輔選的縣長張麗善昨到雲檢前，指出國民黨不分區候選人張嘉郡4年前參選1選區，支持者也被以同樣方式帶走查辦，選完才還清白，已影響選舉結果，籲檢調不要被政治力介入。檢方表示，6名嫌疑人製作筆錄後全請回，未查扣與賄選相關的證物。

蘇治芬競選總部指出，選舉到最後關頭，匿名恐嚇簡訊以及疑似賄選等不光明的手段層出不窮，呼籲對手陣營，誠實面對選民與司法的檢驗，不要出盡奧步，汙染選風。

張麗善以第1選區候選人丁學忠輔選幹部身分，和丁學忠、張嘉郡、縣議員李明哲等人到雲林地檢署前方開記者會，張麗善說，遭調查的6名支持者，其中1人4年前張嘉郡選立委時也是在選前關鍵時刻被帶回，昨又是舊事重演。

張麗善也說，這陣子縣內許多支持國民黨的民意代表，被檢察官、司法人員要求不能介入選舉，希望司法不要被政治操弄，恐嚇施壓無辜的老百姓。

丁學忠說，4年前對手在同樣的村落用同樣的奧步，誣陷村長買票，成功影響選舉結果，這次故技重施，希望鄉親不要上當受騙；張嘉郡說，4年前司法還給他們清白、但她已經落選，「遲來的正義，沒辦法還給被害人公道」。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁表示，檢調接獲情資疑似有買票的行為，檢具相關事證向法院聲請搜索票，這次選舉至今接獲190件妨礙選舉相關情資，至於縣長所指檢察官、司法人員介入選舉一事，未接獲相關訊息。

2024選舉 2024立委選舉 2024雲嘉南立委 張麗善

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