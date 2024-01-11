台南林宜瑾、李全教 互控抹黑奧步

台南民進黨立委候選人林宜瑾（中）昨提告李全教違反選罷法，批李汙衊她介入別人婚姻。記者邵心杰／攝影

立委選情火藥味十足，台南第4選區民進黨候選人林宜瑾日前被爆涉破壞家庭，13名婦人昨到她競總前要求說清楚，林批此是對手無黨李全教抹黑操作，也提告李違反選罷法；李反批林抹黑栽贓。另，雲林虎尾鎮民眾昨收到恐嚇簡訊，指虎尾將設導彈基地，一旦爆炸附近將無人倖存等語，讓1選區藍綠候選人都要求檢警調單位釐清。

藍綠母雞續為小雞站台，民進黨副總統候選人蕭美琴先後陪嘉縣1選區蔡易餘、南市1選區賴惠員、2選區郭國文掃街；國民黨副總統候選人趙少康和嘉市張秀華掃街、國民黨前主席洪秀柱和南市第6選區陳以信拜票。

13名婦人到林宜瑾競總外抗議，林的競總執行總幹事朱正軒當場質問「為什麼要製造假消息？」報導指被破壞家庭的當事人委託律師林泰良也到場，拿出當事人親筆聲明，指出新聞所言並非事實。

林宜瑾下午則到台南地檢署提告李全教等3人違反選罷法、妨害名譽，林說，此為李全教抹黑3部曲，政見發表會放風聲、生產假新聞及製作不實文宣，無端指控介入婚姻，還動員人士宣稱要幫討公道。

李全教則反駁，沒有動員到對手競總鬧場，媒體報導也不關他的事，「只會抹黑的桃色立委只為試圖轉移焦點，都是選舉奧步」，林宜瑾還把多年前烏龍爆料毒品事件再度栽贓到他身上，也將提告違反選罷法。

民進黨總統候選人賴清德前天到雲林車隊掃街期間，虎尾鎮多名民眾手機收到「危險!危險!危險!雲林虎尾被曝將設導彈基地，一旦爆炸，方圓10公里將無人倖存!」、「警惕!『Lie神』將征用民宅公廟大變彈藥庫!虎尾百姓何去何從」簡訊。

1選區民進黨蘇治芬到地檢署按鈴申告，指中央已公開表示雲林只會設指揮部相關設施，不會在虎尾囤積飛彈，有心人士卻散布不實訊息造成民眾恐慌；1選區國民黨丁學忠說，用恐嚇手段很惡劣，發訊息者居心何在不知道，希望勿製造恐慌。

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