王醒之控占國有地 林沛祥：若有會負責

基隆立委選戰硝煙味四起，無黨籍候選人王醒之昨指控國民黨對手林沛祥持有的停車場土地涉違法，疑占用部分國有地，要求應為知法犯法、不當得利道歉。林沛祥回應，他持有三分之一土地，去年3月起無償給另一持有人使用，已請國產署鑑界釐清。內政部長林右昌昨再度回基隆輔選鄭文婷，要催出綠營基本盤。

王醒之昨天到基隆市政府，舉發過港路一處停車場涉違法經營，共有81個停車格，其中有林沛祥私有土地、承租國有財產署土地，部分格位占用國有地，從相關資料顯示，林沛祥都知情。

王醒之表示，接獲民眾陳情後清查土地地號，比對林沛祥財產申報資料與該土地所有權人謄本，林於1997年、當時年僅20歲時透過買賣取得暖暖過港段35-00、35-01號土地，一塊為都計保護區土地、另一塊為公園用地，卻鋪設水泥地，違反土地分區使用當停車場。

林沛祥坦承是爭議土地三分之一持有人，停車場並非他經營，去年3月起，他無償讓給該土地另一位持有人規畫使用，對土地具體使用方式未深入了解。

對侵占國有地質疑，林沛祥說，他主動聯繫國有財產署進行鑑界程序，釐清法律責任，如有任何不法或不當產出，會要求使用者盡快做改正，負起應有責任。他承諾，若存在侵占國有土地情況，將要求相關負責人立即處理與賠償。

民進黨鄭文婷日前也指控林沛祥今年財產申報消失3筆土地、4筆建物，包括從基隆在地建商「取得」的資產，懷疑是為避免家族與建商關係被發現，申報時故意隱匿。林沛祥回應，鄭的攻擊手法是出於對選戰的焦慮，他不會隨之起舞，選舉不是泥巴摔角戰，呼籲對手拿政見一決勝負。

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