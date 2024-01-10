影／賴清德陪黃秀芳車掃 楊曜聰由里長陪同祈願

選前3天，民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同二選區立委候選人黃秀芳在彰化市車隊掃街，沿途受到許多支持者搖旗吶喊高呼「凍蒜」，在車掃起點與終點，還與熱情支持者握手、簽名及合照，場面熱烈；同選區國民黨候選人楊曜聰則由不分區立委候選人陳菁徽與王育敏陪同掃街，向民眾拜票。

賴清德抵彰化市西區聖安宮廣場時，大批支持者在場守候，高舉「總統支持2號賴清德、立委支持1號黃秀芳」布條，高喊「賴清德凍蒜」，賴清德先下車跟支持者握手，隨即由警車開道，與黃秀芳同車展開車隊掃街行程。

掃街路線沿著彰化市鬧區拜票，沿途很多熱情支持者就在等待，見車隊抵達，紛紛搖旗吶喊，高呼「凍蒜」，賴清德與黃秀芳揮手致意，場面十分熱烈，終點站抵成功停車場時，大批支持者在掃街路線終點站等候，賴清德下車與支持者擊掌致意、簽名，並拍大合照。

黃秀芳說，看到支持者都熱情站出來很感動，這是2024民主自由的最後一哩路，懇請選民要「選對的人、走對的路」，晚上在鹿港還有北彰化聯合造勢晚會，4位女力選將再度與賴清德總統候選人合體，呼籲選民到場相挺。

楊曜聰則由不分區立委候選人陳菁徽與王育敏陪同車隊掃街，沿途也有很多支持者高呼「凍蒜」，中午在彰山宮休息，多位里長到場相挺，一起向五府千歲上香，祈願楊曜聰順利進入立法院。 民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同二選區立委候選人黃秀芳在彰化市車隊掃街，沿途受到許多支持者搖旗吶喊高呼「凍蒜」。圖／黃秀芳競總提供 國民黨彰化縣二選區候選人楊曜聰今天上午也車隊掃街，支持者紛紛為他加油。圖／楊曜聰競選總部提供 民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同二選區立委候選人黃秀芳在彰化市車隊掃街結束後，在彰化市成功停車場向支持者擊掌致意。記者劉明岩／攝影 民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同二選區立委候選人黃秀芳在彰化市車隊掃街，沿途受到許多支持者搖旗吶喊高呼「凍蒜」。記者劉明岩／攝影 民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同二選區立委候選人黃秀芳在彰化市車隊掃街，沿途受到許多支持者搖旗吶喊高呼「凍蒜」。圖／黃秀芳競總提供 民進黨總統候選人賴清德今天上午陪同二選區立委候選人黃秀芳在彰化市車隊掃街結束後，在彰化市成功停車場與支持者合照。記者劉明岩／攝影

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