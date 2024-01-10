台中立委藍白合加碼 民眾黨立看板推薦國民黨小雞

民眾黨加碼支持國民黨台中市四位年輕立委候選人，柯文哲除了錄製影片推薦，民眾黨市黨部主委江和樹也設立廣告看板自家候選人蔡壁如，另公開推薦國民黨四人，候選人幕僚表示「效果看得見」，尤其車隊拜票時不少人揮手、加油。

國民黨市黨部主委顏文正說，台中市國民黨在七個選區提名立委，包含西南屯廖偉翔、北北屯黃健豪、中西東南區是羅廷瑋、大里太平區林家興，都是年輕的新人，且都是藍綠對決的激戰區，投票倒數需要更多支持者，開拓藍營之外的選票。

他表示，民眾黨主席柯文哲幫忙推薦，可見國民黨提名的候選人很優質，即使賴清德推薦，「國民黨也會很歡迎」。

柯粉有不少年輕族群，柯文哲推薦國民黨四位立委候選人，有利於開拓選票。繼日前釋出柯文哲推薦影片，投票倒數，民眾黨擺上柯文哲選舉看板，同時在看板上推薦四位候選人。

立委候選人的幕僚表示，柯文哲的推薦很有效果，尤其這幾天車掃、徒步拜票，年輕人的反應熱情十足，立委藍白合，結果值得期待。

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