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國民黨爆料找少女徹夜喝酒 李柏毅今早提告「這是惡劣誹謗」

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
李柏毅今天上午在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴申告高雄市主委黃昭順、市議員黃香菽、陳麗娜等3人。記者王勇超／翻攝
李柏毅今天上午在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴申告高雄市主委黃昭順、市議員黃香菽、陳麗娜等3人。記者王勇超／翻攝

2024年總統立委大選倒數計時階段，國民黨昨天開記者會指控民進黨高雄立委第3選區候選人李柏毅，與未成年女生在招待所喝酒徹夜未歸，認為他違反兒少法，應該退選。李柏毅昨晚回應表示，這是惡劣誹謗，一定提告。李柏毅今天上午在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴申告高雄市主委黃昭順、市議員黃香菽、陳麗娜等3人。

一名年輕辣妹去年10月底，將她與李柏毅合照放在IG，事後被網友爆料；李柏毅當時說，那是朋友的女兒，只是單純比達支持而已。不料國民黨高雄立委第3選區候選人李眉蓁在今年1月4日收到訊息，一名李姓女子自稱是辣妹的母親，強調夫妻不認識李柏毅，女兒未成年就常被李柏毅約到招待所喝酒。

李柏毅昨晚表示，國民黨候選人選情告急，藉全黨和側翼接連抹黑攻擊，卻都是沒有證據內容的毀謗，他呼籲國民黨不要再把其他人當作政治工具，挑起紛爭、進行抹黑，選戰還是回歸政策與政見。

李柏毅說，選前最後關頭又開始惡意造謠，國民黨惡質手法一定會被選民唾棄。請國民黨候選人停止這種惡質的選舉手段，光明磊落打場正向選舉。今天上午李柏毅在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴提告。

被國民黨指控找少女徹夜喝酒，李柏毅今天上午在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴申告高雄市主委黃昭順、市議員黃香菽、陳麗娜等3人。記者王勇超／翻攝
被國民黨指控找少女徹夜喝酒，李柏毅今天上午在律師陪同下，前往高雄地檢署按鈴申告高雄市主委黃昭順、市議員黃香菽、陳麗娜等3人。記者王勇超／翻攝

2024選舉 2024立委選舉 李柏毅 2024高屏離島立委

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