傅崐萁車掃 批執政者刻意發送國家警報操作「亡國感」

國民黨花蓮立委候選人傅崐萁昨起展開一連3天車隊掃街，對於國防部昨天發送國家警報將衛星的英文打成飛彈，傅痛批是企圖製照恐慌影響大選，盲目操作反中、抗中的「亡國感」，呼籲全國青年認清國際局勢，票投國民黨，維護台灣安定和兩岸和平。

傅崐萁說，中國大陸在好幾天前就已發布預告要發射研究衛星，且僅在台灣南部外海大氣層掠過，執政者卻刻意用國家警報發送，還把將衛星英文satellite打成飛彈missile，根本就是企圖製造恐慌影響大選。

他重批，民進黨執政後，將台灣帶入兵凶戰危的險境，台灣正面臨戰爭與和平的關鍵，呼籲認清國際局勢，踴躍投票給國民黨。

選前倒數幾天，傅崐萁由妻子縣長徐榛蔚陪同，展開一連3天車掃，昨天下午從富里鄉學田村出發，繞行鄉內更村落，再來到玉里鎮。今天一早車隊從瑞穗鄉出發，接續掃遍光復、鳳林、壽豐，預計8個小時，明天回到市區的花蓮市、吉安鄉等人口密集區做最後衝。

商品推薦