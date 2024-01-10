聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／余天今現身幫李坤城車掃 未列不分區坦言心裡不舒服
選戰進入倒數，新北市三重現任立委余天，先前因未列不分區，沒有進行輔選行程，上午現身本命區三重，力挺民進黨立委候選人李坤城。
余天回應媒體表示，全國立委他未跟任何一位陪掃街，三重是本命區，李坤城是他推薦的所以必須陪，余天也坦言，之前確實心裡不舒服，孫女出生了加上民進黨總統候選人賴清德也打給他，為了大局就出來了。
👉2024選戰最前線
▪ 政黨票能幹嘛？4神秘數字搶席次、領補助、還可扣稅
▪ 大選結果繫在年輕人手上？2016、2020投票率直接「差1格」
▪ 立委抽籤結果出爐！選區名單、號次一次看
▪ 影／3組拚總統 選民抱不平：幹嘛蹚這趟渾水？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言