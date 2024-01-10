影／余天今現身幫李坤城車掃 未列不分區坦言心裡不舒服

選戰進入倒數，新北市三重現任立委余天，先前因未列不分區，沒有進行輔選行程，上午現身本命區三重，力挺民進黨立委候選人李坤城。

余天回應媒體表示，全國立委他未跟任何一位陪掃街，三重是本命區，李坤城是他推薦的所以必須陪，余天也坦言，之前確實心裡不舒服，孫女出生了加上民進黨總統候選人賴清德也打給他，為了大局就出來了。 民進黨立委余天（右）上午陪同三重選區立委候選人李坤城（左）車隊掃街，兩人在比愛心合影。記者陳正興／攝影 民進黨立委余天（右）上午陪同三重選區立委候選人李坤城（左）車隊掃街向選民請託。記者陳正興／攝影 民進黨立委余天上午陪同三重選區立委候選人李坤城車隊掃街，受到支持群眾熱烈加油。記者陳正興／攝影 民進黨立委余天（中）上午陪同三重選區立委候選人李坤城（左）車隊掃街。記者陳正興／攝影

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