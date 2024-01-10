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影／中一選區全國藍白合作區 盧秀燕陪同蔡壁如車掃

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
紫雲巖主委吳勝隆等幹部陪同盧秀燕、蔡壁如團隊參香，盧主動往後退一步，由蔡壁如代表三獻禮。記者林佩均／攝影
紫雲巖主委吳勝隆等幹部陪同盧秀燕、蔡壁如團隊參香，盧主動往後退一步，由蔡壁如代表三獻禮。記者林佩均／攝影

選戰最後黃金周，中一選區是全國藍白合作區，台中市長盧秀燕今早到清水紫雲巖與民眾黨立委候選人蔡壁如車掃，紫雲巖主委吳勝隆等幹部上前接待，眾人參香時盧往後退一步，由蔡壁如代表三獻禮。隨後車隊將經過台中議長張清照服務處，兩方隊伍將揮手致意，預計在清水區車掃半小時。

清水區紫雲巖是海線重要指標廟宇之一，今早盧秀燕與蔡壁如團隊入廟參香，廟方說主委與幹部沒有特別動員，許多幹部自主入廟一同參香，隨後更在廟埕高喊，「1號蔡壁如，凍蒜、凍蒜！」現場多位支持者上前跟蔡壁如加油，相當熱鬧。

昨天盧秀燕替中五選區立委候選人黃建豪掃街擔任麥克風手，不小心脫口說出「我是台中市長黃建豪」，引發討論。盧秀燕今解釋，連日助選每場候選人不同，真的是有點累了，昨天不小心一時口誤，大家多多包涵。

蔡壁如表示，連日選舉行程馬不停蹄，她不累只是聲音沙啞，每次掃街拜票都會有熱心支持者提供「潤喉妙方」，像今早就有選民塞給她一小罐中藥粉，令她相當窩心，她會繼續努力，翻轉海線。

蔡壁如車隊將在清水區大街小巷出沒，預計會經過台中市議長張清照服務處外，屆時雙方將熱情揮手。

選戰最後黃金周，中一選區是全國藍白合作區，台中市長盧秀燕今早到清水紫雲巖與民眾黨立委候選人蔡壁如車掃。記者林佩均／攝影
選戰最後黃金周，中一選區是全國藍白合作區，台中市長盧秀燕今早到清水紫雲巖與民眾黨立委候選人蔡壁如車掃。記者林佩均／攝影
選戰最後黃金周，中一選區是全國藍白合作區，台中市長盧秀燕今早到清水紫雲巖與民眾黨立委候選人蔡壁如車掃，主委吳勝隆與盧、蔡致意，隨後陪同上香。記者林佩均／攝影
選戰最後黃金周，中一選區是全國藍白合作區，台中市長盧秀燕今早到清水紫雲巖與民眾黨立委候選人蔡壁如車掃，主委吳勝隆與盧、蔡致意，隨後陪同上香。記者林佩均／攝影

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