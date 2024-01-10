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三重在地人之爭 藍籲別再被空降騙 綠稱有心都是新故鄉

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
三重選區民進黨立委候選人李坤城（左）表示，別再用區域分化三重人。記者葉德正／攝影
三重選區民進黨立委候選人李坤城（左）表示，別再用區域分化三重人。記者葉德正／攝影

選戰進入最後倒數，各地選情激烈，新北市三重選區藍綠對決，藍營主打要選出三重在地人，避免空降部隊選後失蹤，不過綠營強調自己在服務十餘年，呼籲別再向當年分族群、省籍一樣，再以地域區分你我。雙方持續鬥法，就看選民最後抉擇。

三重現任民進黨立委余天放棄連任，交棒前議員李坤城，李坤城過去議員選區包括三重與蘆洲，但主要據點在蘆洲，被對手國民黨立委候選人、前議員蔡明堂猛攻，讓這場選舉成為「在地人」之爭。

李坤城今天表示，現在選舉剩下最後3天，要持續防止選舉奧步，對手指控他「空降」也是奧步，他強調，三重是在地人的好所在，外出人的新故鄉，選立委應該要有格局，不要再用地域分化三重，不要再像以前講族群省籍，應該團結三重人。

李坤城強調，他過去在三重、蘆洲服務12年，是在地議員，而且有成績，他希望對手提出好政策，否則在議會不認真，靠出生在三重、在三重有土地就說是三重人，三重人不會買單，為了防止最後選舉奧步，他們也有搜集對手抹黑情資，會正式提告。

今天一同陪同掃街的余天也說，台灣就這麼小一點地方，他本來也不住三重，他10幾年前出來選，那他也是空降的，但台灣就這麼一點大，不管從哪裡來，只要你有心為選民服務都可以出來，別用空降抹煞努力。

「這是三重人的共識」蔡明堂今天說，過去民進黨在三重都是派出空降部隊，選前說要替三重奮鬥，但選後就找不到人，過去已經被騙太多次，這不是分化，這是事實。

蔡明堂說，因為是在地人，才能了解在地人的需求，這是三重選民都已經有共識，在地人才能將三重鄉親問題在立院充分反映；他也批對手說有百位里長連署支持是膨風。

國民黨三重選區立委候選人蔡明堂（右）認為，在地人才能最了解在地人的需求。本報資料照
國民黨三重選區立委候選人蔡明堂（右）認為，在地人才能最了解在地人的需求。本報資料照

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