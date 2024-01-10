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影／台中五選區黃建豪控遭假民調抹黑 莊競程駁：莫名其妙

聯合報／ 記者曾健祐黃寅／台中即時報導
黃建豪（右）今指控對手莊競程以假民調抹黑，提告意圖使人不當選，莊競程反駁指控莫名其妙。記者曾健祐／攝影
黃建豪（右）今指控對手莊競程以假民調抹黑，提告意圖使人不當選，莊競程反駁指控莫名其妙。記者曾健祐／攝影

台中市第五選區（北屯區、北區）國民黨立委候選人黃建豪今赴台中地檢署，控訴對手民進黨立委候選人莊競程以假民調抹黑，黃表示有民眾接獲自稱民調電話，若回答支持他，就接著問「黃建豪支持和中國簽和平協議」是否同意等，認為莊意圖使人不當選；莊競程反駁黃的指控莫名其妙，再提黃躲避教召轉移焦點。

黃建豪表示，今年1月3日、4日間包括競選總部、服務處等經民眾通報表示接到奇怪的電話，電話一端除詢問支持黃建豪或莊競程，若回答支持黃建豪，下一個問題就問，黃支持和中國簽和平協議、黃說要教導學生認同中國，你是否同意？

黃建豪表示，自己從沒說過這些話，且這擺明就不是真正民調電話，他們隨即在臉書、LINE通知支持者，若接到相關電話立刻錄音提供證據，經過數日蒐證後將具體通聯紀錄、顯示來電，講了什麼內容等，都一併委由律師具狀對莊競程提告意圖使人不當選。

黃表示，他尊重言論自由，但以假民調抹黑絕對是違法的行為，也提醒參與打電話的人將面臨法律的追訴，黃也特別點名某水電行，已經取得其撥出的對話紀錄、來電通話，並要相關參與者想要和他們懺悔請盡早，否則他們將全面提告所有人。

有媒體問，這樣行為是假民調，還是引導式民調？黃建豪說他認為是假民調，因均非來自民調中心的來電顯示，但他們蒐證到的電話，經回撥、查詢，幾乎都是個人住家、私人公司。

針對對手的指控，莊競程表示，完全不知所云，簡直莫名其妙。競選團隊沒有委託任何公司來做此事，他認為是黃健豪選情告急，所做的政治操作。

莊競程說，這種不知內容的連結，就是最大的抹黑，並要黃健豪不要轉移焦點，應對躲避教召，跑去跟朱學恒吃播，至今還在逃避民眾檢驗。

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