邱鎮軍、曾玟學 攻防襲警、廢死議題

苗栗縣立委第2選區無黨籍候選人曾玟學連日質疑國民黨對手邱鎮軍「打警察」，邱鎮軍昨開記者會坦承年輕時與警察發生衝突，強調事後已經和解，不應惡意連結無限上綱，但曾玟學支持「廢死」不符公平正義；曾玟學回應，歡迎辯論。

邱鎮軍昨說，衝突事件發生在30幾年前當兵時，當天雙方都穿運動服，互不了解身分，對方先挑釁，就是年輕人口角吵架，最後和解收場；對手為選舉惡意連結無限上綱，如有黑函文宣將立即採取法律行動。

邱鎮軍指出，曾玟學表態支持廢死，民進黨執政8年僅執行2件死刑，試問支持廢死的曾玟學，鄉親投得下去嗎？每個人都應有免於恐懼的自由，支持反廢死才是公平正義。

曾玟學強調，死刑存廢是民主國家常遇到的問題，也是公共議題，如果邱鎮軍真的對廢死議題有興趣，歡迎在最後80多個小時內出來與他公開辯論，時間地點隨對方挑選。

曾玟學說，邱鎮軍昨天才第1次親自面對媒體開記者會，既然證實已涉及當年圍毆警察事件，他要問邱鎮軍是不是就是當年拿酒瓶敲警察的人。曾玟學掃街車隊隨後也到遊藝場前停留喊話「小時打警察、長大開遊藝場、搞夜市，現在要當立委誰能接受」？

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