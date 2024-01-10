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金門雙姝戰／馬英九助陣陳玉珍 陳福海力挺尚文凱

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
前總統馬英九（左二）昨早赴金門，陪立委陳玉珍（右一）前往金沙鎮等傳統市場拜票，不少婆媽拿出多年前合照，讓馬相當感動。記者蔡家蓁／攝影
前總統馬英九（左二）昨早赴金門，陪立委陳玉珍（右一）前往金沙鎮等傳統市場拜票，不少婆媽拿出多年前合照，讓馬相當感動。記者蔡家蓁／攝影

2024選戰進入倒數3天，金門立委雙姝之戰白熱化，國民黨立委候選人陳玉珍昨邀前總統馬英九跨海助陣，跑遍金沙、烈嶼傳統市場及金城市區，拉抬藍營氣勢。民眾黨候選人尚文凱由縣長陳福海陪同，到金湖菜市場拜票，尚文凱最近發出的催票圖卡列入國民黨議員周子傑、蔡水游，侯康配顧問團團長楊應雄與前縣長楊鎮浯也在其中，引發關注。

馬英九昨早飛抵金門，在陳玉珍、國民黨部金門縣黨部主委吳興邦、聯合競選服務處主委李金贊、顧問團團長楊應雄、議員王國代等人陪同下，前往金沙、烈嶼、金城等傳統市場拜票。

沙美商圈「馬迷」多，有人拿出珍藏多年合照向馬索取簽名，88歲國民黨老黨員呂愛華拿出馬9年前到金門助選的簽名，與馬英九話家常敘舊，馬直呼「金門人情味最濃厚」。

馬英九表示，台灣若要進步繁榮總統要支持「侯康配」，如果是「另一位」當選，他相當擔心台灣安全。談起陳玉珍選情，馬英九說審慎樂觀。

民眾黨立委候選人尚文凱（中）在丈夫歐陽儀雄（右）陪伴下，勤走地方與選民互動。記者蔡家蓁／攝影
民眾黨立委候選人尚文凱（中）在丈夫歐陽儀雄（右）陪伴下，勤走地方與選民互動。記者蔡家蓁／攝影

尚文凱昨早在陳福海陪同下，到金湖菜市場掃街拜票，沿途不少選民喊「加油」、「凍蒜」。尚文凱陣營近期發出的催票圖卡也引發話題，包含國民黨議員周子傑、蔡水游，及侯康配顧問團團長楊應雄、前縣長楊鎮浯都在其中。

楊鎮浯表示，他此次沒參與輔選，個人立場是全力支持侯康配；楊應雄說，他是侯康配顧問團團長，支持國民黨。兩人對立委選舉挺誰則不多談。吳興邦說，對黨員疑涉違紀問題黨部有掌握，已請當事人說明，會依規定辦理。

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