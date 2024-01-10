投縣激戰／蔡賴挺蔡培慧 藍白合助陣游顥

南投縣立委第二選區藍綠激戰，蔡英文總統、民進黨總統候選人賴清德昨晚接連到竹山造勢晚會，拉抬民進黨立委蔡培慧選情。國民黨候選人游顥昨有「藍白合」相挺，民眾黨台中立委候選人蔡壁如跨區與南投縣長許淑華合體，力拚在野團結翻轉國會。

投二「濁水線」選區空前緊繃，蔡培慧去年補選勝出，許淑華原本也是濁水線立委，她為游顥操盤搶南投市票倉，名間鄉是綠營根據地，竹山鎮成為藍綠對決戰場。民進黨昨晚在竹山中正夜市辦造勢，今晚游顥也在同場地辦晚會。

賴清德昨下午到南投，陪蔡培慧、立委候選人蔡銘軒，從南投市一路掃到草屯鎮，支持者熱情揮舞旗幟、比出手勢回應。昨晚民進黨南投選前之夜在竹山鎮舉行，賴清德、蔡總統先後站台，現場喊出湧入上萬人，滿場吶喊「2024再贏一次」。

賴清德說，蔡培慧上任後，用10個月拚4年立委，爭取南投醫療、交通、教育資源，呼籲再給一次服務機會，帶動南投醫療、農業升級。蔡總統說，他與賴清德推動鳥嘴潭人工湖、改善台鐵集集支線、台鐵田中支線延伸等建設，呼籲讓民進黨兩席立委全上。

民眾黨台中立委參選人蔡壁如（右二）昨跨區與南投縣長許淑華（左二）「藍白合」，挺藍營立委候選人游顥（中），但手勢藏「總統」密碼，蔡壁如比「1」，許淑華比「3」。記者賴香珊／攝影

蔡壁如昨上午到南投，與許淑華、民眾黨議員簡千翔合體，陪游顥到南投市場掃街拜票。許淑華不忘幫侯友宜拉票，蔡壁如全程未提民眾黨總統候選人柯文哲。不過，蔡壁如、許淑華等人拍照時，蔡壁如、簡千翔有默契手比「1號」，許淑華、游顥則比出「3號」。

許淑華說，藍白在總統部分彼此祝福，但區域立委合作，她到台中海線幫蔡壁如加油，民眾黨在南投未推人選，也為游顥、馬文君加持，未來在立院共同推動中彰投建設與法案。蔡壁如說，她希望翻轉海線，在野要集結拉抬，一起下架民進黨。

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