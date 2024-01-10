聽新聞
test
0:00 / 0:00

投縣激戰／蔡賴挺蔡培慧 藍白合助陣游顥

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／連線報導
民進黨總統候選人賴清德（前中）昨晚到竹山綠營造勢晚會，現場湧入上萬民眾，為民進黨立委蔡培慧（前左）、候選人蔡銘軒（前右）拉票。記者潘俊宏／攝影
民進黨總統候選人賴清德（前中）昨晚到竹山綠營造勢晚會，現場湧入上萬民眾，為民進黨立委蔡培慧（前左）、候選人蔡銘軒（前右）拉票。記者潘俊宏／攝影

南投縣立委第二選區藍綠激戰，蔡英文總統、民進黨總統候選人賴清德昨晚接連到竹山造勢晚會，拉抬民進黨立委蔡培慧選情。國民黨候選人游顥昨有「藍白合」相挺，民眾黨台中立委候選人蔡壁如跨區與南投縣長許淑華合體，力拚在野團結翻轉國會。

投二「濁水線」選區空前緊繃，蔡培慧去年補選勝出，許淑華原本也是濁水線立委，她為游顥操盤搶南投市票倉，名間鄉是綠營根據地，竹山鎮成為藍綠對決戰場。民進黨昨晚在竹山中正夜市辦造勢，今晚游顥也在同場地辦晚會。

賴清德昨下午到南投，陪蔡培慧、立委候選人蔡銘軒，從南投市一路掃到草屯鎮，支持者熱情揮舞旗幟、比出手勢回應。昨晚民進黨南投選前之夜在竹山鎮舉行，賴清德、蔡總統先後站台，現場喊出湧入上萬人，滿場吶喊「2024再贏一次」。

賴清德說，蔡培慧上任後，用10個月拚4年立委，爭取南投醫療、交通、教育資源，呼籲再給一次服務機會，帶動南投醫療、農業升級。蔡總統說，他與賴清德推動鳥嘴潭人工湖、改善台鐵集集支線、台鐵田中支線延伸等建設，呼籲讓民進黨兩席立委全上。

民眾黨台中立委參選人蔡壁如（右二）昨跨區與南投縣長許淑華（左二）「藍白合」，挺藍營立委候選人游顥（中），但手勢藏「總統」密碼，蔡壁如比「1」，許淑華比「3」。記者賴香珊／攝影
民眾黨台中立委參選人蔡壁如（右二）昨跨區與南投縣長許淑華（左二）「藍白合」，挺藍營立委候選人游顥（中），但手勢藏「總統」密碼，蔡壁如比「1」，許淑華比「3」。記者賴香珊／攝影

蔡壁如昨上午到南投，與許淑華、民眾黨議員簡千翔合體，陪游顥到南投市場掃街拜票。許淑華不忘幫侯友宜拉票，蔡壁如全程未提民眾黨總統候選人柯文哲。不過，蔡壁如、許淑華等人拍照時，蔡壁如、簡千翔有默契手比「1號」，許淑華、游顥則比出「3號」。

許淑華說，藍白在總統部分彼此祝福，但區域立委合作，她到台中海線幫蔡壁如加油，民眾黨在南投未推人選，也為游顥、馬文君加持，未來在立院共同推動中彰投建設與法案。蔡壁如說，她希望翻轉海線，在野要集結拉抬，一起下架民進黨。

2024選舉 2024立委選舉 2024中彰投立委 民進黨 賴清德 蔡培慧 民眾黨 蔡壁如 蔡英文 游顥

延伸閱讀

竹山是投二選區最後搖擺區 蔡培慧、游顥今明選前對決

雙姝廝殺..許淑華拆違規看板秀違停罰單 嗆徐巧芯狗仔

影／蔡其昌批蔡壁如：對地方不了解 選舉最後還到外地輔選

影／現身侯康造勢有無報備柯文哲 蔡壁如這樣說

相關新聞

不雅影片連環爆 羅致政斥介選

民進黨立委羅致政捲入不雅影片風波，國民黨昨天再揭收到廿部羅致政最新的高畫質不雅影片，已送交檢調鑑定。羅致政則斥國民黨配合...

陪小雞掃街 北市藍綠白輔選混戰

北市立委選舉白熱化，國民黨籍市長蔣萬安、不分區立委候選人謝龍介、柯志恩等人分別陪藍營小雞掃街，民進黨籍內政部長林右昌、文...

看板違規 徐巧芯、許淑華攻防戰

北市立委第7選區（信義、南松山）激戰，藍綠昨天互攻競選看板違法，國民黨候選人徐巧芯昨被北市建管處指出看板違規，徐反指民進...

宜蘭第二場立委政見會 楊桃續戰魚丸

宜蘭縣第二場立委選舉公辦政見會昨落幕，延續首場砲火，民進黨陳俊宇批國民黨黃琤婷叫他「陳楊桃」是瞧不起艱苦人，黃說她被叫「...

花蓮藍綠最後衝刺 連3天車隊掃街　

選舉進入最後一周，藍綠花蓮立委候選人最後衝刺，不約而同安排車隊從最南端的富里鄉，一路由南往北出發掃街，民進黨張美慧將請來...

藍大咖挺台中F4 蕭美琴中彰趕場

再過三天投票，藍綠大咖昨穿梭中彰兩地搶票。國民黨朱立倫、韓國瑜、盧秀燕陪「藍營F4」小雞車掃、「吃播」搶票；朱立倫說「國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。